"¿Por qué mataron a mi hija?": el duro relato de la madre de la mujer baleada en Guaymallén

"Sé que esta persona está detenida y que es un policía, pero quiero que todos paguen por lo que le hicieron a mi hija", dijo Nélida

Tras la trágica muerte de una mujer de 38 años en Guaymallén , ocurrida durante la madrugada del domingo, su madre, Nélida Rodríguez , relató cómo se desencadenaron los hechos frente a su vivienda. El episodio se habría producido en el marco de una balacera entre cuidacoches y un policía , quien actualmente se encuentra aprehendido .

El hecho tuvo lugar en calle 25 de Mayo al 400 . De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conflicto comenzó tras una discusión por el pago del estacionamiento entre personas que salían de un local nocturno, Queen Disco , y cuidacoches de la zona. Testigos indicaron que, en medio de la tensión, el conductor de un vehículo blanco pasó frente al domicilio y efectuó al menos cinco disparos .

En ese contexto, Cynthia Romina Landi recibió un impacto de bala que ingresó por la axila derecha y le provocó la muerte minutos después. Una de las balas atravesó el portón de la vivienda y alcanzó a la mujer, que se encontraba dentro del domicilio. Por estas horas, la fiscal de Homicidios Claudia Rios intenta reconstruir la secuencia que derivó en la tragedia.

En diálogo con Noticiero Andino, la madre de la víctima relató el dramático momento vivido junto a su familia. "Mi hijo cuida coches acá en la cuadra hace 10 años. Según él, se paró un policía y empezó a insultar a todo el mundo . Yo estaba durmiendo, escuché los gritos y por eso salí ", expresó Nélida.

Según su testimonio, el funcionario insultaba especialmente a las mujeres y se encontraba en evidente estado de ebriedad. "Venían en un estado que no se podían sostener. Ellos discuten, yo lo meto adentro (por mi hijo) y pongo un candado y una cadena en el portón", detalló.

La reeconstrucción del hecho que investiga la Justicia

Sin embargo, lo peor aún no había ocurrido. Aproximadamente 20 minutos después, un automóvil se detuvo frente a la vivienda y, según el relato de la mujer, el policía comenzó a gritar: "Empiecen a largar tiros para adentro". En ese momento, patearon el portón y Cynthia Landi, que vivía en la parte trasera del inmueble junto a sus hijos, salió para cerrar la entrada y fue alcanzada por un disparo.

"Se me murió en el auto, no pude salvarla, no llegué al hospital con ella. Pido justicia para que esto no quede acá”, lamentó Nélida entre lágrimas. "¿Por qué mataron a mi hija? Pido por favor que me entreguen el cuerpo", agregó. También denunció que durante la jornada del domingo allanaron su vivienda.

"A mí me mataron a mi hija. Esto no debe quedar como lo que ellos cuentan, porque es totalmente mentira. Sé que esta persona está detenida y que es un policía, pero quiero que todos paguen por lo que le hicieron a mi hija, que en ningún momento hizo nada. Tres niñas se quedaron solas", expresó con dolor.

balacera, guaymallén La mujer advirtió sobre una problemática recurrente que afecta a los vecinos del barrio

Violencia recurrente en el barrio: un problema que se repite

Por último, la mujer advirtió sobre una problemática recurrente que afecta a los vecinos del barrio. Según explicó, todos los fines de semana se repiten episodios de violencia en la zona: ventanas rotas, disparos, puñaladas y personas heridas, una situación que (aseguró) se ha vuelto habitual en los alrededores del barrio.

Mientras la investigación avanza, el testimonio de la madre de Cynthia Romina Landi expone no solo el dolor de una familia destrozada, sino también una problemática de violencia reiterada que afecta a vecinos de la zona cada fin de semana. La causa continúa en manos de la Justicia, que deberá determinar responsabilidades penales en un hecho que dejó a tres niñas sin su madre y volvió a poner en debate la seguridad en los alrededores de locales nocturnos.