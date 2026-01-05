Por el colapso de la Playa de Secuestro, Guaymallén habilita el retiro de vehículos pagando solo la multa.

La Municipalidad de Guaymallén creó un Programa Especial de Retiro de Vehículos Secuestrados para intentar descomprimir la crítica situación que atraviesa la Playa de Secuestro Municipal , actualmente colapsada por la acumulación de autos y motos retenidos por infracciones de tránsito, condonando los cargos por acarreo y estadía . Cómo funcionará y quiénes podrán acceder.

La medida se oficializó este lunes a través de la ordenanza 10286, publicada en el Boletín Oficial, luego de la aprobación en el Concejo Deliberante de un proyecto presentado por ediles del Frente Cambia Mendoza, con el objetivo de reducir la cantidad de vehículos abandonados.

Según los fundamentos de la ordenanza, el lugar enfrenta un colapso operativo, logístico y financiero , producto del crecimiento sostenido del parque de vehículos secuestrados y de la imposibilidad material del municipio para sostener su custodia en el tiempo. La situación genera costos crecientes sin una contrapartida real de ingresos.

El departamento, conducido por Marcos Calvente , reconoció que los importes a pagar para retirar los autos y motos resultan en su mayoría incobrables , ya que los titulares de los rodados no pueden afrontar los montos exigidos. Esto deriva en el abandono de los vehículos dentro del predio y torna ilusoria cualquier expectativa de recaudación futura.

Así, lejos de generar ingresos, la permanencia de los vehículos secuestrados implica mayores gastos vinculadas al uso de espacio físico, seguridad, personal, infraestructura, vigilancia, sumado al deterioro ambiental del lugar.

De acuerdo con la Ley Provincial de Tránsito 9024, para recuperar los rodados es obligatorio abonar la multa correspondiente, además de los cargos por acarreo y estadía en la playa municipal. Estos valores se expresan en Unidades Tributarias Municipales (UTM), establecida en $93,10, con la posibilidad de un incremento de hasta el 60 %. Esto provoca que, en muchos casos, los costos acumulados superen rápidamente el valor de mercado del vehículo retenido.

Además, la ordenanza advirtió que los procesos de remate de vehículos secuestrados demandan gastos administrativos, logísticos y judiciales significativos, lo que reduce aún más los ingresos efectivos y no logra resolver la saturación de la playa.

Quiénes podrán acceder

Ante este escenario, el municipio creó un programa especial que establece que los titulares o legítimos usuarios podrán retirar sus vehículos abonando únicamente la multa, con una condonación total de los cargos por acarreo y estadía. El programa estará vigente hasta el 31 de enero de 2026, con posibilidad de prórroga por hasta seis meses.

De esta medida quedarán excluidos:

Los titulares o usuarios de vehículos que registren causas judiciales en trámite vinculadas al rodado.

en trámite vinculadas al rodado. Quienes presenten reincidencia en infracciones de tránsito graves o gravísimas cometidas en los últimos 24 meses.

graves o gravísimas cometidas en los últimos 24 meses. Los conductores con antecedentes de alcoholemia positiva.

Guaymallén señaló que lanzarán una campaña de difusión pública, con el objetivo de garantizar que los contribuyentes conozcan los alcances y beneficios del programa.