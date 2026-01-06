Guaymallén: encontraron el cuerpo de una mujer en el interior de una acequia

Guaymallén: personal de Policía Científica y la Fiscalía de Homicidios trabaja en el lugar de los hechos. Foto (Archivo): Yemel Fil

En horas de la noche del lunes, un vecino de Guaymallén halló un cadáver en el interior de una acequia. Tras dar aviso a las autoridades, personal de Policía Científica, la Fiscalía de Homicidios y el Cuartel Central de Bomberos trabajó en el lugar para investigar lo ocurrido.

Investigan la muerte de una mujer: su cuerpo fue hallado en Guaymallén Alrededor de las 22 horas, un llamado a la línea de emergencias 911 informó que en una acequia ubicada en calle Victoria al 2400 , se advirtió la presencia de un cuerpo sin remera, flotando en el agua y siendo arrastrado. Minutos más tarde, personal policial arribó al lugar y constató que la persona se encontraba sin vida.

Tras comenzar con las pericias, personal de Homicidios informó que se trataba de una mujer. Hasta el momento no ha sido identificada debido a que, por la humedad en las manos, no se pudo realizar el análisis biométrico. Por su parte, personal de Policía Científica examinó el cuerpo y descartó la presencia de lesiones de gravedad. Asimismo, presentaba escoriaciones en las rodillas compatibles con los golpes ocasionados por el arrastre.

homicidio, policia cientifica, peritaje, rastrillaje.jpg La causa permanece caratulada como averiguación de muerte. Foto Archivo: Yemel Fil Finalmente, el cadáver fue retirado del lugar por personal de Bomberos y trasladado al Cuerpo Médico Forense, donde se llevará a cabo la necropsia y demás tareas de rigor. Según explicaron desde Investigaciones, en el transcurso de la mañana podrían conocerse más precisiones sobre la identidad de la víctima.

Hasta el momento, la principal teoría que barajan las autoridades es fallecimiento por ahogamiento, pero la causa permanece caratulada como averiguación de muerte. En el lugar intervino la Dra. Pascolatti, quien dispuso la intervención de Policía Científica, Homicidios, UID y la realización de las actuaciones correspondientes.

