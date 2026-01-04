Guaymallén: detuvieron a un conductor ebrio tras una persecución y un choque

Persecución policial en Guaymallén terminó con un conductor alcoholizado detenido. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Por Celeste Funes







Un conductor alcoholizado fue detenido en Guaymallén tras protagonizar una persecución policial que incluyó maniobras evasivas y un choque contra un poste de alumbrado. El hecho se inició durante un control vehicular y finalizó en una estación de servicio.

Con 1,31 g/l de alcohol, un conductor huyó y chocó en Guaymallén El episodio comenzó en la zona de Acceso Este y el Predio de la Virgen. Alrededor de las 3:30hs, personal policial que realizaba tareas de control vehicular observó una camioneta Fiat Strada cuyo conductor, al advertir la presencia de los efectivos, realizó maniobras evasivas y se dio a la fuga, desoyendo la voz de alto.

Ante esta situación, se inició una persecución durante la cual el vehículo -conducido por un hombre de 41 años- circuló por distintas arterias, cruzó el Acceso Sur y finalmente colisionó contra un poste de alumbrado en calle Moldes. A raíz del impacto y por desperfectos mecánicos, el rodado quedó detenido en la playa de una estación de servicio AXION.

El conductor, identificado como E.F.S., fue aprehendido en el lugar. Posteriormente, se le practicó el dosaje de alcohol, que arrojó un resultado positivo de 1,31 gramos por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido.

Por disposición de la Ayudante Fiscal de turno, Dra. Gabriela Nisoria, se ordenó la realización de las actuaciones de rigor, la retención del vehículo, la comunicación al Juzgado de Contravención y el traslado del conductor a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.