7 de enero de 2026
Sitio Andino
A causa de la gravedad de las lesiones

Falleció el joven de 19 años que fue atropellado en Guaymallén y agravaron la imputación para los acusados

El joven permaneció internado durante 10 días en el hospital Central. La fiscal Claudia Ríos agravó la imputación para el conductor y su pareja.

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al hospital Central, donde permaneció internado en terapia intensiva

 Por Carla Canizzaro

Luego de permanecer internado durante 10 días, falleció el presunto ladrón de 19 años que había sido atropellado y arrastrado en Guaymallén. En paralelo, la Fiscalía de Homicidios modificó por tercera vez la imputación contra las dos personas detenidas por el violento episodio.

El hecho ocurrió el 27 de diciembre, cuando Nicolás Alejandro Varas Frías fue embestido, lo que le provocó la amputación de ambas piernas. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al hospital Central, donde permaneció internado en terapia intensiva. Pese a los esfuerzos del personal médico, el joven falleció este martes a causa de la gravedad de las lesiones.

nicolas-varas-guaymallén
El joven falleció a causa de la gravedad de las lesiones

Por otra parte, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos dispuso un nuevo cambio en la situación procesal de Lucas Mariano Tello (31) y su pareja, Micaela Natalí Lucero. En un primer momento, ambos fueron imputados por tentativa de homicidio, acusación que luego fue modificada a tentativa de homicidio agravado por alevosía.

Finalmente, este miércoles, tras confirmarse el fallecimiento de Varas Frías, el Ministerio Público Fiscal informó que la imputación fue agravada nuevamente y quedó establecida como homicidio agravado por alevosía. En consecuencia, ambos acusados continuarán detenidos hasta que se realice la audiencia de prisión preventiva.

Pelea, persecusión y atropello en Guaymallén

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del 27 de diciembre en Guaymallén. El hecho se registró cerca de la medianoche en la intersección de calle Godoy Cruz y carril Urquiza, donde personal policial fue alertado por un llamado al 911 que informaba sobre una persona atropellada en la vía pública.

movil policial noche.png
El violento episodio ocurrió durante la madrugada del 27 de diciembre en Guaymallén

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima con lesiones de extrema gravedad, mientras una gran cantidad de personas se concentraba en la zona, lo que obligó a solicitar refuerzos.

De acuerdo a los datos recabados en la causa, Tello y Varas Frías se conocían entre sí y el episodio se desencadenó tras una discusión que derivó en una agresión mutua entre los dos grupos involucrados.

La versión del conductor

Según el relato posterior del conductor del vehículo, un Volkswagen Gol gris, momentos antes se encontraba con amigos en una plaza de calle Libertad, donde habrían sido víctimas de un robo. De acuerdo con esa versión, les sustrajeron un teléfono celular, un casco y un par de zapatillas.

Tras el asalto, el grupo decidió seguir a los presuntos autores, y fue en ese contexto que, en la intersección de calles Alpatacal y Godoy Cruz, el conductor embistió a uno de ellos, arrastrándolo aproximadamente tres cuadras, según consta en las actuaciones policiales.

lucas-tello-conductor-guaymallén
Lucas Tello, imputado por homicidio agravado con alevosía

Al momento de la llegada de la Policía, el conductor no se encontraba en el lugar y solo permanecía su acompañante, una joven de 25 años.

Minutos después de ese enfrentamiento, el conductor embistió con su vehículo a Varas Frías y lo arrastró aproximadamente 350 metros, provocándole gravísimas lesiones. Producto del impacto, la víctima sufrió la amputación de ambas piernas en el lugar y, posteriormente, la amputación de uno de sus brazos debido a la gravedad de las heridas.

Antecedentes de la víctima y el imputado

La víctima fue un joven de 19 años, sin antecedentes penales vigentes, según manifestaron las fuentes del caso a este medio. Había tenido una causa por robo cuando era menor de edad y había sido imputado anteriormente en un homicidio, pero fue desvinculado del expediente en febrero por falta de pruebas.

En contraste, el acusado tiene 31 años y cuenta con condenas previas, un elemento que fue incorporado al análisis judicial de la causa. Además, la investigación por un presunto robo vinculado al hecho avanza por separado, aunque por el momento no está acreditado.

