30 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Continúa la investigación

Pelea y accidente en Guaymallén: imputaron a dos personas por el atropello a un joven de 19 años

La Justicia imputó al conductor y a su pareja por homicidio agravado en grado de tentativa. El caso ahora está siendo investigado por la fiscal Claudia Ríos.

La investigación continúa a cargo de la fiscal Claudia Ríos

Foto: Yemel Fil
 Por Carla Canizzaro

El caso del joven de 19 años atropellado en Guaymallén tuvo novedades judiciales este martes. Dos personas fueron imputadas por la Justicia y la investigación quedó a cargo de la fiscal Claudia Ríos. La víctima, Nicolás Alejandro Varas Frías, sufrió la amputación de ambas piernas como consecuencia de la pelea y el grave accidente ocurrido durante la madrugada del sábado.

El conductor señalado como autor del hecho, Lucas Mariano Tello (31), había sido imputado inicialmente por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta por el delito de homicidio simple en grado de tentativa. Sin embargo, con el avance de la investigación, la calificación legal fue modificada.

En este nuevo escenario, la fiscal Claudia Ríos asumió la causa y resolvió imputar tanto a Tello como a su pareja, Micaela Lucero Mendoza, por el delito de homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa, una figura penal de mayor gravedad.

Una pelea previa y un desenlace fatal

De acuerdo a los datos recabados en la causa, Tello y Varas Frías se conocían entre sí y el episodio se desencadenó tras una discusión que derivó en una agresión mutua entre los dos grupos involucrados.

móvil policial, operativos, mendoza, policía
De acuerdo a los datos recabados en la causa, Tello y Varas Frías se conocían entre sí

Minutos después de ese enfrentamiento, el conductor embistió con su vehículo a Varas Frías y lo arrastró aproximadamente 350 metros, provocándole gravísimas lesiones. Producto del impacto, la víctima sufrió la amputación de ambas piernas en el lugar y, posteriormente, la amputación de uno de sus brazos debido a la gravedad de las heridas.

La situación de la víctima y del imputado

La víctima es un joven de 19 años, sin antecedentes penales vigentes, según manifestaron las fuentes del caso a este medio. Había tenido una causa por robo cuando era menor de edad y había sido imputado anteriormente en un homicidio, pero fue desvinculado del expediente en febrero por falta de pruebas.

poder judicial, polo judicial, ministerio publico fiscal.jpg
Dos personas fueron imputadas por la Justicia

En contraste, el acusado tiene 31 años y cuenta con condenas previas, un elemento que fue incorporado al análisis judicial de la causa. Además, la investigación por un presunto robo vinculado al hecho avanza por separado, aunque por el momento no está acreditado.

