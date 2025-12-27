27 de diciembre de 2025
Noche de furia

Le robaron en Guaymallén, persiguió al ladrón, lo atropelló y casi lo mata: quedó detenido por intento de homicidio

Un joven de 19 años sufrió la amputación de ambas piernas tras ser embestido por un auto. El conductor aseguró que lo perseguía luego de un robo y quedó detenido.

La Policía acudió al lugar y el conductor había escapado. Luego se presentó en sede judicial.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada de este sábado en Guaymallén terminó con un joven de 19 años gravemente herido, con amputación de ambos piernas, y con un hombre de 31 años detenido, acusado de homicidio en grado de tentativa.

El hecho se registró cerca de la medianoche en la intersección de calle Godoy Cruz y carril Urquiza, donde personal policial fue alertado por un llamado al 911 que informaba sobre una persona atropellada en la vía pública.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima con lesiones de extrema gravedad, mientras una gran cantidad de personas se concentraba en la zona, lo que obligó a solicitar refuerzos.

Traslado herida accidente vial helicóptero, hospital central.jpg
El presunto ladr&oacute;n qued&oacute; internado en grave estado en el Hospital Central.

Robo, persecución y una persona gravemente herida en Guaymallén: la versión del conductor

Según el relato posterior del conductor del vehículo, un Volkswagen Gol gris, momentos antes se encontraba con amigos en una plaza de calle Libertad, donde habrían sido víctimas de un robo. De acuerdo con esa versión, les sustrajeron un teléfono celular, un casco y un par de zapatillas.

Tras el asalto, el grupo decidió seguir a los presuntos autores, y fue en ese contexto que, en la intersección de calles Alpatacal y Godoy Cruz, el conductor embistió a uno de ellos, arrastrándolo aproximadamente tres cuadras, según consta en las actuaciones policiales.

Al momento de la llegada de la Policía, el conductor no se encontraba en el lugar y solo permanecía su acompañante, una joven de 25 años.

Mientras se desarrollaban las actuaciones, un hombre no identificado se presentó en la escena y entregó los objetos denunciados como robados. Luego se retiró sin ser identificado.

Este dato quedó incorporado al expediente y es uno de los puntos que ahora analiza la Fiscalía, junto con la secuencia completa del hecho y las responsabilidades penales.

Robó y lo atropellaron en Guaymallén: cuál es su estado de salud

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde ingresó con politraumatismos severos y debió ser llevada de inmediato a quirófano.

Horas después, desde el centro asistencial se informó que el joven permanece internado en terapia intensiva, en estado crítico, y que sufrió la amputación de ambas piernas como consecuencia de las lesiones.

Cerca de las 2 de la madrugada, el conductor del vehículo se presentó de manera voluntaria ante la Policía y, por orden judicial, quedó detenido a disposición de la Oficina Fiscal Nº 2. Además, se dispuso el secuestro del automóvil, con intervención de personal de UID y Homicidios.

La causa quedó caratulada como homicidio en grado de tentativa, mientras la Justicia intenta reconstruir con precisión cómo se produjo el atropello, si existió intención directa y qué grado de responsabilidad penal corresponde en el marco del violento episodio.

