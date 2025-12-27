27 de diciembre de 2025
Incendio forestal en General Alvear: el fuego fue contenido tras afectar unas 1.300 hectáreas

Tras un operativo coordinado entre organismos nacionales, provinciales y municipales, lograron frenar el avance de las llamas en una zona de difícil acceso del sur mendocino.

Trabajaron camiones hidrantes y aviones del Plan de Manejo del Fuego.

Foto: Prensa Municipalidad de General Alvear
Por Sitio Andino Departamentales

El incendio forestal registrado en la zona conocida como El Desagüe, en el departamento de General Alvear, fue contenido luego de un intenso operativo coordinado entre distintos organismos provinciales y municipales.

El foco ígneo se inició el 24 al mediodía, en un sector de difícil acceso, y llegó a afectar una superficie estimada en 1.300 hectáreas, informaron desde la Municipalidad de General Alvear.

Cómo se logró frenar el incendio forestal en General Alvear

De acuerdo al reporte oficial, el avance de las llamas pudo ser detenido al llegar al cruce con la Ruta Provincial Nº 190, donde las máquinas trabajaron para marcar un perímetro de contención, clave para frenar el fuego.

En el lugar intervinieron:

  • Personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego (PPMF).

  • Maquinaria de la Dirección de Hidráulica de la Provincia.

  • Defensa Civil de General Alvear, a cargo de la coordinación, asistencia y logística del operativo.

Durante la jornada del sábado, las tareas continuaban con el repaso del perímetro mediante topadora, especialmente en el campo propiedad del señor Rodríguez, con el objetivo de asegurar la zona y evitar reactivaciones.

Incendio forestal, General Alvear, El Desagüe 27-12-25 (04)
El fuego fue extinguido tras el incendio forestal que arrasó con 1.300 hectáreas en General Alvear.

Como parte del refuerzo del operativo, este sábado aterrizó en la nueva pista del Aeroclub de General Alvear un avión hidrante del Plan Nacional de Manejo del Fuego (PNMF), que quedó a disposición para tareas de enfriamiento y para actuar ante eventuales reencendidos.

Según se informó, la aeronave también será utilizada para combatir dos nuevos incendios reportados en las últimas horas al sur de Canalejas, lo que mantiene en alerta a las autoridades.

Incendio forestal en General Alvear: pedido de precaución a la comunidad

Desde la Municipalidad de General Alvear indicaron que se continúa trabajando de manera preventiva y en permanente coordinación con los organismos intervinientes, y solicitaron a la población extremar los cuidados.

Además, pidieron dar aviso inmediato a las autoridades ante la detección de cualquier nuevo foco de incendio, para permitir una rápida intervención y evitar la propagación del fuego.

Incendio forestal, General Alvear, El Desagüe 27-12-25 (03)
Personal de Bomberos y Defensa Civil trabajó en la zona de El Desagüe, donde se desató el incendio forestal.

