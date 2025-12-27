Compromiso con la limpieza: Godoy Cruz refuerza medidas de higiene urbana

La Dirección de Limpieza Urbana de Godoy Cruz ha consolidado un sistema de gestión de residuos que posiciona al departamento como un referente en operatividad y atención al vecino.

Con un volumen promedio de 7.600 toneladas de basura al mes , la comuna procesa anualmente unas 91.000 toneladas , según los registros auditados de la planta de tratamiento de residuos de El Borbollón .

Este flujo constante de desechos requiere una logística precisa y continua , respaldada por una planta de transferencia propia , capaz de procesar y trasladar 28.000 toneladas cada año .

La eficiencia del servicio se refleja en una cobertura que garantiza el bienestar de la comunidad durante toda la semana. Actualmente, el sistema de recolección permite que los vecinos cuenten con una operatividad del 80% los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos , mientras que los martes y sábados se mantiene un sólido 70% de actividad .

Para sostener estos niveles, el personal municipal realiza extensas jornadas divididas en turnos estratégicos: la primera etapa comienza a las 6:00 y se extiende hasta las 16:00, para luego retomar las tareas desde las 18:00 hasta la madrugada, finalizando cerca de las 2:30 en promedio.

Mantenimiento de acequias y control de focos críticos para mejorar la higiene urbana

Uno de los pilares de la gestión de Costarelli es el saneamiento de los espacios públicos críticos. Actualmente, la Municipalidad identifica y atiende a diario 129 microbasurales distribuidos en los sectores este y oeste del departamento, evitando la proliferación de focos infecciosos.

Esta labor se complementa con un ambicioso plan de mantenimiento de la infraestructura hídrica: el cronograma de limpieza de cunetas permite intervenir a fondo el frente de cada hogar cada 45 días. Esto asegura que cada vecino reciba el servicio aproximadamente ocho veces al año, alcanzando una limpieza total de cerca de 27.000 kilómetros de acequias lineales anuales.

Cómo Godoy Cruz atiende las demandas ciudadanas de manera efectiva

La respuesta directa a las demandas ciudadanas, canalizada a través de la web municipal, el 0800 y datos internos, permitió resolver satisfactoriamente 3.150 reclamos durante lo que va del año.

Entre las intervenciones más destacadas por su impacto en la calidad de vida, se encuentra el retiro de escombros y residuos de jardín, con 1.160 intervenciones, liderando las estadísticas.

Asimismo, se solucionaron 840 reclamos vinculados a cunetas y 336 relacionados con animales muertos en la vía pública. Estos resultados reflejan un municipio activo, comprometido con transformar la gestión de residuos en un pilar de salud pública y ordenamiento territorial.