Godoy Cruz certificó a 100 egresados de un programa que impulsa perfiles laborales

El Municipio de Godoy Cruz , en el marco del programa Empresas que enseñan, realizó la entrega de certificados a 100 egresados de las capacitaciones . Las mismas, impulsadas por la Dirección de Producción y Turismo, fueron dictadas durante el último trimestre del año.

Cabe destacar que, el acto puso en valor el compromiso de quienes completaron los cursos. Como así también, el trabajo conjunto con empresas mendocinas que compartieron su experiencia y conocimientos técnicos.

El programa Empresas que enseñan tiene como objetivo principal mejorar los perfiles laborales e incorporar herramientas prácticas. Además, de generar nuevas oportunidades de desarrollo para profesionales, trabajadores de pymes y emprendedores del departamento.

En este sentido, el Municipio cumple un rol clave como articulador entre el sector privado y la comunidad. De manera tal que, conecta los intereses de organizaciones productivas con personas motivadas en capacitarse y crecer en el ámbito laboral.

Impacto sostenido en el desarrollo local

Desde el inicio de su implementación en 2024, el programa ya permitió dictar 30 capacitaciones y formar a casi 600 personas. Por lo que, se consolida como una política pública orientada al fortalecimiento del capital humano y al crecimiento del entramado productivo de Godoy Cruz.

Igualmente, vale aclarar que, cada capacitación tienen una duración de entre 10 y 45 horas, de acuerdo con la cantidad de contenidos propuestos. Por lo tanto, priorizan una formación práctica, actualizada y aplicable.

Capacitaciones certificadas en el último trimestre

En esta instancia, recibieron su certificación los egresados de los siguientes cursos:

Barismo, con versión adaptada para personas usuarias de silla de ruedas (TOCCAFE SAS).

Cosmetología y Maquillaje (MONIQUE).

Introducción al Mundo del Vino (Claros de Luna y Uva).

Introducción a la Industria de la Madera (Centro Tecnológico de la Madera).

Impresión 3D para emprendedores (HubI).

Fotografía para emprendedores (HubI).

Formación como eje de gestión

A través del programa Empresas que enseñan, el Municipio reafirma su compromiso con la capacitación continua, la inclusión y el desarrollo económico local. De tal modo que, promueve alianzas estratégicas con el sector privado para generar más y mejores oportunidades de formación y empleo.