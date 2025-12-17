17 de diciembre de 2025
Menos papel y más tecnología: Godoy Cruz digitaliza el cobro de tasas municipales

La iniciativa elimina la emisión en papel, facilita el acceso a la información y permite pagar desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

El Municipio de Godoy Cruz se despide del papel y avanza en lo digital.

Por Sitio Andino Departamentales

Godoy Cruz, a partir de marzo de 2026, dejará de emitir los boletos de las tasas y servicios municipales en formato papel para pasar a su emisión digital. De este modo, el Municipio continúa avanzando en un modelo de gestión más ágil, moderno y cercano al vecino, fortaleciendo el uso de herramientas digitales para las gestiones cotidianas.

Beneficios de adherirse al boleto digital en Godoy Cruz

En este marco, adherirse al boleto digital implica múltiples beneficios directos para los vecinos. En primer lugar, implica dejar de pagar los costos asociados al papel, como impresión, emisión y distribución.

Además, esta modalidad permite acceder a la información de forma más rápida, sencilla y accesible. Asimismo, el boleto digital evita traslados innecesarios, ya que se puede consultar y abonar desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Por lo tanto, la experiencia se vuelve más ágil y eficiente, adaptándose a las nuevas formas de gestión digital.

image

Ciudadanía Digital: más trámites, más soluciones

Al mismo tiempo, Ciudadanía Digital ofrece a los vecinos una solución integral para realizar gestiones municipales de manera 100 % digital.

En este sentido, será posible concretar distintos tipos de trámites. De manera tal que, incluirá desde gestiones vinculadas al área de Servicios, como habilitaciones comerciales, entre otros procedimientos administrativos. Para ello, los vecinos podrán ingresar desde la página web oficial del Municipio a través de un botón de acceso directo. Más adelante se brindarán los detalles sobre cada una de estas gestiones.

Compromiso ambiental y sostenibilidad

Por otra parte, la implementación del boleto digital también aporta una mirada ambiental. Así, la reducción del uso de papel contribuye a la preservación de los recursos naturales y refuerza el compromiso con la sostenibilidad.

De esta manera, promover el uso de herramientas digitales se convierte en una acción sencilla y efectiva para cuidar el ambiente. A su vez, se mejora la eficiencia en las actividades diarias del Estado y de la comunidad.

Con estas acciones, Godoy Cruz reafirma su apuesta por la innovación, la sustentabilidad y la mejora continua de los servicios municipales.

Chau al papel en Godoy Cruz

