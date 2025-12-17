17 de diciembre de 2025
Congreso

¿La reforma laboral será retroactiva?: qué dijo el secretario de Trabajo

Julio Cordero defendió el proyecto de reforma laboral en el Senado ante un plenario de comisiones.

Por Sitio Andino Política

El secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, fue al Congreso este miércoles a defender el proyecto de reforma laboral. Ante el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado, el funcionario aseguró que “no será retroactivo” y que conserva los derechos “esenciales de los trabajadores”.

Este miércoles abrió la ronda de expositores en la Cámara alta sobre la iniciativa del Gobierno nacional, luego de una mañana tensa entre el oficialismo y la oposición, con cruces entre Patricia Bullrich y José Mayans por la conformación de las comisiones.

“El proyecto de ley es equilibrado. Fue analizado durante mucho tiempo y se realizó con un pedido de Sandra Pettovello (ministra de Capital Humano) para que se conservaran los derechos esenciales. Este proyecto conserva los derechos esenciales de los trabajadores”, dijo Cordero.

El funcionario expuso en la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado de la Nación Argentina, que preside la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Bullrich.“Cuando uno observa las estadísticas y ve el desarrollo en el cual se entronca esta realidad que nos lleva tanto análisis desde hace años y entendemos que hace falta de manera imperiosa una modificación en el sentido de una modernización en el esquema laboral”, indicó.

Qué dijo Julio Cordero ante los legisladores

Según Cordero, en otro tramo de la defensa de la iniciativa enviada por el Gobierno nacional, “para que haya una persona trabajando, alguien tiene que contratarla”. “La imposición no forma parte de la libertad de la contratación; y la libertad de la contratación tiene que tener reglas claras. Reglas que permitan que haya un fomento, y no un estancamiento”, agregó.

El secretario de Trabajo destacó el rol del Consejo de Mayo en el proceso de elaboración de la propuesta: “Se hizo un trabajo muy fructífero, porque se desarrollaron reuniones técnicas que permitieron un análisis profundo con la participación de distintos actores sociales”.

Reunión de comisiones en el Senado. Foto: Prensa Senado de la Nación.

Indicó que se avanzó en la definición de distintos estatutos y en la identificación de temas urgentes a resolver, entre ellos los vinculados a derechos individuales y colectivos, cargas adicionales, asociaciones sindicales y otros desarrollos propios del ámbito laboral. Según afirmó, se trata de aspectos que requieren soluciones inmediatas para ordenar el sistema y brindar mayor previsibilidad.

“Se buscó una reducción significativa de los costos adicionales que llevan a una informalidad en el mundo del trabajo y hemos trabajado mucho para que esa informalidad vaya siendo de una manera dinámica trasladada a la formalidad", afirmó.

“Lo que se busca con este proyecto es que haya elementos de confianza entre las partes. No es un trabajo aislado, es un trabajo técnico y desarrollado donde participaron diferentes ministerios y actores, para avanzar hacia un esquema que permitiera la presentación de un proyecto claro y conciso para que lleve a dar certeza a las relaciones laborales y a terminar con los equívocos que derivan a realizar reclamos judiciales y generaban incertidumbre y, en la práctica, que no haya trabajo en el país”, añadió Cordero.

Patricia Bullrich y José Mayans se cruzaron en el Senado

El Senado comenzó este miércoles el debate del proyecto de reforma laboral con fuertes cruces y tensiones entre los legisladores en el Congreso de la Nación Argentina. El peronista José Mayans enfrentó a Patricia Bullrich (LLA), denunció la violación del reglamento y aseguró que llevará el caso ante la Justicia.

La reunión fue convocada para elegir autoridades de Trabajo y Previsión Social; Presupuesto y Hacienda; Minería, Energía y Combustibles y la de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Las dos primeras se abocarán al debate de la reforma laboral; y las otras, a la modificación de la Ley de Glaciares.

El formoseño expresó: “Vamos a inaugurar esta etapa con el título la incompetencia de Bullrich. Porque evidentemente la senadora no leyó el reglamento, porque en la sesión inaugural, tendría que haber levantado la mano y decir: ‘Cumpliendo con el artículo 14 vamos a designar las comisiones’”. Como eso no ocurrió, Mayans argumentó que era inválido.

Luego, Bullrich, quien desestimó las palabras del peronista, tomó la palabra para reclamarle al secretario Parlamentario que “proceda a lo que vinimos a hacer”. Fue entonces que el senador Bartolomé Abdala propuso a Bullrich para presidir la comisión “por este período de extraordinarias”, lo que enojó más a Mayans. Fuente: Parlamentario.

