13 de diciembre de 2025
Protesta sindical

La CGT rechazó la reforma laboral enviada al Congreso por Javier Milei

El proyecto de la reforma laboral modifica contrataciones, indemnizaciones y convenios colectivos.

Reforma laboral, opinión de la CGT.

Reforma laboral, opinión de la CGT.

“Apelábamos a la responsabilidad institucional del Gobierno para que llame una mesa de diálogo y negociación. Nunca quiso dialogar con el sector sindical y empresarial”, afirmó Jerónimo en diálogo con radio Mitre.

La iniciativa oficial introduce cambios en el régimen de contrataciones que van desde el período de prueba, licencias por vacaciones, los “bancos de horas” a indemnizaciones. El proyecto fue enviado el 11 de diciembre por el presidente Javier Milei al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias.

image

En ese sentido, el dirigente de la CGT remarcó: "Nos tenemos que poner a pensar cómo hacemos para incorporar al 45% de trabajadores que están en el sector informal“.

Y recordó que la Ley Bases -impulsada por la gestión de Javier Milei- incluyó cuatro modificaciones en el ámbito laboral, pero “no generaron un solo puesto de trabajo”.

Cristian Jerónimo reiteró que desde la central obrera no están negados a sentarse a hablar con el Gobierno. “No estamos cerrados a las modificaciones. Estamos dispuestos a discutir todo”, deslizó.

En otro tramo de la entrevista, el sindicalista defendió los convenios colectivos. La reforma laboral que impulsa el Gobierno elimina el concepto de “ultraactividad”, que permite que un convenio colectivo de trabajo continúe vigente incluso después de vencimiento, hasta que se negocie uno nuevo.

Existe una herramienta muy eficaz que son los convenios colectivos de trabajo. Tenemos dos ejemplos claros en la Argentina de que cuando hay una necesidad, las partes se ponen de acuerdo: el automotriz y el petrolero”, dijo Jerónimo.

image

La respuesta de la CGT al ministro Federico Sturzenegger

Este viernes, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, enfatizó que la reforma laboral abarcará tanto a los futuros contratos como a los ya existentes. “Es un cambio en la ley y aplica a cualquier relación laboral. Estamos clarificando la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), y aplica a todo el mundo”, sostuvo.

Para el cotitular de la CGT, el funcionario “tuvo un sincericidio y lo traicionó su inconsciente”. “Veníamos diciendo que iba a ser así, pero ellos lo negaban. Cualquier ley que se aprueba es para todos. Eso demuestra que a la hora de la verdad los que terminan mintiendo son ellos", deslizó Jerónimo.

Y agregó: “Hay que conocer cómo funciona el mundo de trabajo. Nadie está negado a sentarse a hablar. Cuando las cosas son por imposición, salen mal. Hay que pensar en una Argentina productiva a corto, mediano y largo plazo. Y para eso hay que sentar a todas las partes”.

Marcha de la CGT contra la reforma laboral: ¿habrá paro?

La CGT anunció que se movilizará este jueves 18 de diciembre a Plaza de Mayo contra la reforma laboral. El cotitular de la central obrera, Cristian Jerónimo, aclaró que no habrá un paro general.

“Vamos a hacer movilización, no queremos afectar a la gente. Es un modo de protesta y mostrar el descontento que tiene el mundo de trabajo hacia una medida que está muy clara, que va en contramano de lo que quiere el pueblo”, señaló el sindicalista.

