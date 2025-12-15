15 de diciembre de 2025
{}
Agenda legislativa

Comienza una semana decisiva para el Gobierno nacional en el Congreso: Presupuesto y reforma laboral

Este lunes iniciarán las reuniones en comisiones para empezar a encaminar los tratamientos de los proyectos impulsados por el Gobierno nacional.

Sitio Andino Política

Inaugurado el período extraordinario en el Congreso de la Nación, el Gobierno nacional del presidente Javier Milei inicia una semana clave con la mira en el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, que marcará el pulso de su legitimidad política cosechada en las elecciones legislativas y en la que quedará expuesto el nivel de consenso logrado por Karina Milei, y los Menem.

Este lunes iniciarán la serie de reuniones constitutivas de las comisiones en Diputados. Se fijarán las fechas para tratar los proyectos de Presupuesto y de Inocencia Fiscal, que se descuenta serán al día siguiente, directamente para pasar a la firma los dictámenes.

Legislación Penal de la Cámara baja se encontrará a las 16, que seguirá siendo encabezada por la ahora diputada de La Libertad Avanza (LLA) Laura Rodríguez Machado. A las 17, se activará la de Presupuesto y Hacienda, en manos del también oficialista Bertie Benegas Lynch. La idea de los libertarios es que una vez cuenten con los dictámenes correspondientes, lleguen al recinto entre el martes 16 y el jueves 18.

Benegas Lynch, con el apoyo del jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni, buscará un trámite exprés y hay buenas expectativas al respecto. La intención es la de ir al recinto el miércoles o jueves para darle media sanción y girarlo al Senado.

Bertie Benegas Lynch, en comisiones.

En el Senado

La Cámara alta tiene prevista una reunión de jefes de bloques para este martes 16, a las 11, para organizar el trabajo legislativo que se viene y formar las comisiones, como por ejemplo, Presupuesto y Hacienda y Trabajo y Previsión Social, para tratar la reforma laboral.

Para las leyes que vienen de Diputados, se constituirá la comisión de Justicia y Asuntos Penales, y también se constituirá la de Minería, Energía y Combustibles, para cuando se aborde la reforma de la Ley de Glaciares.

En cuanto a las fechas, podrían emitir dictamen el lunes, en la previa navideña. Sin embargo, otra opción es pasar a la firma para jueves o viernes, por la necesidad de que pasen siete días entre la emisión del dictamen y la llegada al recinto, que en todo caso quedaría reservada para el lunes y/o martes 29 y 30 de diciembre.

Jura de Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich puja por la media sanción de la reforma laboral

En el Senado el panorama es menos alentador para la Casa Rosada con la reforma laboral. La encargada de delinear la estrategia fue la senadora Patricia Bullrich. A la nueva legisladora costará aprobar la reforma laboral durante lo que queda de diciembre porque no solo se topó con los tiempos legislativos, sino también con la dilatación del oficialismo para enviar el proyecto.

Según el esquema rediseñado en las últimas horas por la exministra de Seguridad, el debate en comisión arrancaría el miércoles de esta semana; allí buscará abrochar un rápido dictamen y abrir las puertas del recinto senatorial entre la Navidad y Año Nuevo.

Tiene dos escollos por delante: debería hacer trabajar a los senadores en el período festivo y obturar los pedidos de expositores en comisión, algo habitual en la arena legislativa y que les sirve a los opositores para dilatar los despachos. Fuente: NA/ Parlamentario.

