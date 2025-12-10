Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia: qué dijo.

El presidente Javier Milei cumplió este miércoles dos años de gestión en el Gobierno nacional y lo celebró a través de las redes sociales con un escueto mensaje, junto a una imagen con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

El mandatario escribió en su cuenta de X: “Muchas gracias por estos dos años. La Libertad Avanza. Viva la libertad, carajo”. Además, posteó una foto al lado de su hermana el día de la asunción, el 10 de diciembre de 2023.

Dos años de gestión de Javier Milei A dos años de haber asumido la presidencia, Milei atraviesa el punto más alto de su influencia política y, al mismo tiempo, el momento más decisivo de su proyecto de reformas estructurales. Su llegada al poder en diciembre de 2023 marcó el inicio de un experimento económico y político inédito en la Argentina reciente: un ajuste fiscal de magnitud histórica, una ofensiva desreguladora sin precedentes y un estilo de conducción que rompió los códigos tradicionales del sistema político.

El Gobierno apuesta a que la recuperación se profundice en 2026, de la mano de un gasto público más acotado, mayor inversión privada y la continuidad del proceso de estabilización. El desafío, reconocen incluso dentro del oficialismo, es convertir esos logros macroeconómicos en mejoras palpables para la población, todavía golpeada por la licuación inicial de ingresos. El tercer año será decisivo. Allí se sabrá si Milei dejó apenas una marca disruptiva en la historia política argentina o si logró consolidar un cambio de época que prometió.