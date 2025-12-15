15 de diciembre de 2025
Ante el reclamo de Mendoza y San Juan, Javier Milei envió al Congreso una reforma de la Ley de Glaciares

Semanas atrás, el Presidente había anticipado su intención de cambiar la legislación en busca de inversiones. Qué dice el comunicado.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Política

A través de la Oficina del Presidente, el gobierno nacional comunicó que el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares fue enviado al Congreso para su tratamiento. Se trata del paquete de proyectos que impulsa Javier Milei para la segunda mitad de su mandato, junto con la reforma laboral, tributaria y el Presupuesto 2026.

Según el comunicado, el objetivo es "ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional".

A más de 15 años de su sanción, la mal llamada Ley de Glaciares ha demostrado graves falencias interpretativas. A más de 15 años de su sanción, la mal llamada Ley de Glaciares ha demostrado graves falencias interpretativas.

De acuerdo al gobierno nacional, algunas "falencias" de la legislación vigente generaron:

  • Inseguridad jurídica,
  • Paralización de inversiones productivas,
  • Daños al legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales.

"Esta reforma propone reglas claras: protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país", expresa el documento.

Reforma de la Ley de Glaciares: el reclamo de San Juan y Mendoza

El comunicado expresa que la reforma atiende a reclamos que presentaron Catamarca, Jujuy y Salta, provincias que conforman la Mesa del Litio, como también las que integran la del Cobre, es decir San Juan y Mendoza.

"Da cumplimiento a los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo, avanzando hacia un modelo de desarrollo federal, responsable y sostenible en el tiempo", indica el anuncio.

El gobierno nacional calificó a los cambios propuestos para la Ley de Glaciares como "una verdadera reforma de federalismo ambiental".

Además, detalla: "El proyecto reafirma el mandato constitucional del artículo 41, que exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales. En esa línea, fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica, y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de contar con información precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones".

Por último, solicitó al Congreso su rápido tratamiento y que "asegure la correcta participación de la ciudadanía". "Esta reforma representa un paso decisivo para poner a la Argentina de pie, con reglas claras, federalismo real, desarrollo productivo y crecimiento económico", concluye el comunicado.

