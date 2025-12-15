Video: la Legislatura reconoció a Ramiro Conti, el niño tombino que la rompe en el streaming

La Cámara de Diputados de Mendoza entregó un reconocimiento al joven Ramiro Conti por su proyecto audiovisual de difusión periodística deportiva , una iniciativa vinculada al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba que logró amplia repercusión en el streaming y otras plataformas digitales.

El reconocimiento fue impulsado por la diputada Valentina Morán (PJ) , a través de un proyecto de resolución que destacó el aporte comunicacional, cultural y deportivo del joven mendocino, cuya producción de contenidos se convirtió en un referente entre hinchas y seguidores del fútbol local.

Tal como se señala en los fundamentos del proyecto aprobado semanas atrás por la Legislatura, los videos, análisis y comentarios de Ramiro alcanzaron un alto nivel de circulación , permitiendo que miles de jóvenes y adultos accedan a una mirada “genuina, responsable y apasionada” sobre el deporte mendocino .

El proyecto audiovisual no se limita a repasar partidos o resultados, sino que interpreta, analiza y relata emociones , compartiendo el vínculo personal del joven con el club de sus amores. Ese enfoque, marcado por la autenticidad y el compromiso, llamó la atención por la claridad con la que transmite valores y sentimientos que forman parte del patrimonio afectivo de miles de mendocinos.

En ese sentido, la iniciativa remarca que Ramiro representa a una generación que crece con herramientas digitales, que encuentra en la producción audiovisual una forma de expresión, construcción de identidad y participación en la vida pública.

Juventudes, redes y comunicación positiva

Durante la sesión del 3 de diciembre en la que se aprobó el proyecto, Morán sostuvo que el reconocimiento no fue solo al contenido, sino a la historia personal del joven comunicador. En un contexto donde el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes suele ser cuestionado, la diputada afirmó que la experiencia de Ramiro invita a pensar la tecnología desde su potencial educativo, creativo y transformador.

“Las pantallas no son únicamente un riesgo, sino también un territorio donde se puede construir sentido, encuentro y comunidad”, expresó la legisladora, al destacar que el trabajo del joven streamer demuestra que las juventudes no solo consumen contenido, sino que lo producen y lo transforman.

Morán subrayó además que la labor de Ramiro, realizada de manera autodidacta, evidencia el potencial de los jóvenes para intervenir en la conversación pública y ocupar espacios históricamente reservados a los adultos, como el periodismo deportivo.

Ramiro Conti: identidad mendocina y el apoyo familiar

El proyecto aprobado también pone en valor el rol del fútbol como componente central de la identidad mendocina, y en particular el lugar que ocupa Godoy Cruz como espacio de pertenencia, socialización y construcción comunitaria.

En ese marco, la diputada resaltó la importancia del acompañamiento familiar, al señalar que Ramiro cuenta con una red de apoyo que lo sostiene sin condicionarlo. “Hay una familia que acompaña, pero sin decirle qué pensar ni qué decir, respetando su pura expresión”, afirmó.

Ramiro Conti, Valentina Morán reconocimiento Legislatura 02 Ramiro Conti, una estrella del streaming mendocino, reconocido en la Legislatura. Foto: Prensa Legislatura Mendoza

El agradecimiento de Ramiro y los nuevos desafíos

Durante el acto de reconocimiento, Ramiro Conti agradeció el acompañamiento de los legisladores, los medios y la comunidad que sigue su trabajo. “Estoy muy contento y agradecido a todos los legisladores y legisladoras que aceptaron el proyecto, a los medios que me abrieron las puertas y a quienes me acompañan todos los días”, expresó.

Además, adelantó que el proyecto tendrá continuidad y nuevos desafíos por delante. “El año que viene vamos a seguir y voy a tener mi propio programa, así que esto no termina acá”, afirmó.