15 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Distinción

Video: la Legislatura reconoció a Ramiro Conti, el niño tombino que la rompe en el streaming

Impulsado por Valentina Morán (PJ), Diputados distinguió al joven streamer por su aporte comunicacional y cultural vinculado a Godoy Cruz y al fútbol argentino.

Ramiro Conti, distinguido en la Legislatura.

Ramiro Conti, distinguido en la Legislatura.

Foto: Prensa Legislatura Mendoza
Por Sitio Andino Deportes

La Cámara de Diputados de Mendoza entregó un reconocimiento al joven Ramiro Conti por su proyecto audiovisual de difusión periodística deportiva, una iniciativa vinculada al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba que logró amplia repercusión en el streaming y otras plataformas digitales.

El reconocimiento fue impulsado por la diputada Valentina Morán (PJ), a través de un proyecto de resolución que destacó el aporte comunicacional, cultural y deportivo del joven mendocino, cuya producción de contenidos se convirtió en un referente entre hinchas y seguidores del fútbol local.

Lee además
Científicos del Conicet posan junto a Paula Chávez, Damián Betular y Pedro Alfonso, equipo de Olga.
Uno por uno, los ganadores

Del Conicet a Luzu TV: así fue la gran noche de los Premios Martín Fierro de Streaming
Martín Fierro de Streaming 2025: cuándo es y qué programa mendocino fue nominado
Lo mejor del entretenimiento digital

Martín Fierro de Streaming 2025: cuándo es y qué programa mendocino fue nominado
Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Deportes | Reconocimiento a Ramiro Conti por su proyecto audiovisual deportivo La Cámara de Diputados distinguió a Ramiro Conti @el.rincon.del.expreso por su aporte al periodismo deportivo a través de contenidos audiovisuales vinculados al Club Godoy Cruz Antonio Tomba y al fútbol argentino. El reconocimiento fue impulsado por la diputada Valentina Morán @tina.moran__ (PJ). Sus análisis, videos y comentarios difundidos en plataformas digitales lograron gran alcance y se destacan por una mirada genuina, responsable y apasionada del deporte mendocino. Durante el acto se resaltó el rol de las juventudes como productoras de contenido, el uso positivo de las redes sociales y el valor de nuevas narrativas que fortalecen la identidad y el sentido de pertenencia. Ramiro agradeció el reconocimiento y adelantó que en 2025 tendrá su propio programa: “Esto no termina acá”. @tina.moran__ #RamiroConti #Reconocimiento #GodoyCruz #Mendoza #Deportes"
View this post on Instagram

Ramiro Conti, una estrella del streaming reconocida por la Legislatura

Tal como se señala en los fundamentos del proyecto aprobado semanas atrás por la Legislatura, los videos, análisis y comentarios de Ramiro alcanzaron un alto nivel de circulación, permitiendo que miles de jóvenes y adultos accedan a una mirada “genuina, responsable y apasionada” sobre el deporte mendocino.

El proyecto audiovisual no se limita a repasar partidos o resultados, sino que interpreta, analiza y relata emociones, compartiendo el vínculo personal del joven con el club de sus amores. Ese enfoque, marcado por la autenticidad y el compromiso, llamó la atención por la claridad con la que transmite valores y sentimientos que forman parte del patrimonio afectivo de miles de mendocinos.

Embed - Rami Conti on Instagram: "Mi Reconocimiento En La Legislatura #godoycruzmendoza #diputados"
View this post on Instagram

En ese sentido, la iniciativa remarca que Ramiro representa a una generación que crece con herramientas digitales, que encuentra en la producción audiovisual una forma de expresión, construcción de identidad y participación en la vida pública.

Juventudes, redes y comunicación positiva

Durante la sesión del 3 de diciembre en la que se aprobó el proyecto, Morán sostuvo que el reconocimiento no fue solo al contenido, sino a la historia personal del joven comunicador. En un contexto donde el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes suele ser cuestionado, la diputada afirmó que la experiencia de Ramiro invita a pensar la tecnología desde su potencial educativo, creativo y transformador.

Embed - Tina Morán on Instagram: "Orgullo mendocino. "
View this post on Instagram

Las pantallas no son únicamente un riesgo, sino también un territorio donde se puede construir sentido, encuentro y comunidad”, expresó la legisladora, al destacar que el trabajo del joven streamer demuestra que las juventudes no solo consumen contenido, sino que lo producen y lo transforman.

Morán subrayó además que la labor de Ramiro, realizada de manera autodidacta, evidencia el potencial de los jóvenes para intervenir en la conversación pública y ocupar espacios históricamente reservados a los adultos, como el periodismo deportivo.

Las pantallas no son únicamente un riesgo, sino también un territorio donde se puede construir sentido, encuentro y comunidad Las pantallas no son únicamente un riesgo, sino también un territorio donde se puede construir sentido, encuentro y comunidad

Ramiro Conti: identidad mendocina y el apoyo familiar

El proyecto aprobado también pone en valor el rol del fútbol como componente central de la identidad mendocina, y en particular el lugar que ocupa Godoy Cruz como espacio de pertenencia, socialización y construcción comunitaria.

En ese marco, la diputada resaltó la importancia del acompañamiento familiar, al señalar que Ramiro cuenta con una red de apoyo que lo sostiene sin condicionarlo. “Hay una familia que acompaña, pero sin decirle qué pensar ni qué decir, respetando su pura expresión”, afirmó.

Ramiro Conti, Valentina Morán reconocimiento Legislatura 02
Ramiro Conti, una estrella del streaming mendocino, reconocido en la Legislatura.

Ramiro Conti, una estrella del streaming mendocino, reconocido en la Legislatura.

El agradecimiento de Ramiro y los nuevos desafíos

Durante el acto de reconocimiento, Ramiro Conti agradeció el acompañamiento de los legisladores, los medios y la comunidad que sigue su trabajo. “Estoy muy contento y agradecido a todos los legisladores y legisladoras que aceptaron el proyecto, a los medios que me abrieron las puertas y a quienes me acompañan todos los días”, expresó.

Además, adelantó que el proyecto tendrá continuidad y nuevos desafíos por delante. “El año que viene vamos a seguir y voy a tener mi propio programa, así que esto no termina acá”, afirmó.

Ramiro Conti reconocimiento Legislatura 03
Temas
Seguí leyendo

'Avatar' y 'Lupin' regresan a Netflix: cuándo se estrenan las series

Animación para toda la familia: novedades en cine y streaming

Maratón Aniversario de Tunuyán: resultados, ganadores y una convocatoria récord

La AFA respondió a la denuncia de Bullrich con los logros de la gestión de Tapia

Rally Dakar 2026: dónde será y cuándo comienza la prueba más dura del mundo

Mariano Toedtli, en su llegada a Godoy Cruz: "Queremos un equipo que transmita emociones a la gente"

Patricia Bullrich denunció a la AFA ante la Conmebol y pidió investigar los fondos de la Selección

El posteo de Franco Colapinto que generó revuelo por su futuro en la Fórmula 1

LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto volvió a ser tendencia tras un posteo en redes sociales que generó dudas sobre su continuidad con el número 43.
automovilismo

El posteo de Franco Colapinto que generó revuelo por su futuro en la Fórmula 1

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Gimena Gómez de 38 años y madre de cuatro hijos 
Avanza la investigación

Investigan un presunto femicidio en Maipú: una mujer fue hallada sin vida y su pareja quedó detenida

Buen tiempo se espera este lunes en la provincia de Mendoza.
El clima

Ascenso de la temperatura y Zonda en algunas zonas: el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

El Quini 6 sortea $5.300 millones este miércoles 17 de diciembre.
Juegos de Azar

Se viene un pozo espectacular del Quini 6: ¿Qué probabilidad hay de que salgan tus números?

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 15 de diciembre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 15 de diciembre

Accidente en Ruta 34: el pastor Héctor Bonarrico resultó herido tras un violento impacto.
Protección divina

Héctor Bonarrico protagonizó un brutal choque en Santa Fe: "Dios nos extendió la vida"

Te Puede Interesar

El proyecto de Reforma Laboral buscar redefinir como nunca antes la relación entre el trabajo y la patronal
Debate laboral

Reforma laboral: la visión de un especialista sobre los cambios en impuestos, trabajo y plataformas

Por Marcelo López Álvarez
Ante el reclamo de Mendoza y San Juan, Javier Milei envió al Congreso una reforma de la Ley de Glaciares
Modificaciones

Ante el reclamo de Mendoza y San Juan, Milei envió al Congreso una reforma de la Ley de Glaciares

Por Sitio Andino Política
Con tres proyectos centrales para el Gobierno, debuta la nueva composición en Diputados.
Diputados de la Nación

A fondo: el oficialismo convocó a sesión para tratar la mitad de los proyectos que envió Milei al Congreso

Por Sitio Andino Política