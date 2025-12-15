Patricia Bullrich denunció a la AFA ante la Conmebol y pidió investigar los fondos de la Selección

La senadora nacional Patricia Bullrich presentó una denuncia formal ante el Tribunal de Ética de la Conmebol contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , en la que solicita la apertura de una investigación preliminar por presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento del organismo sudamericano.

La presentación pone bajo la lupa la gestión encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia , en un contexto en el que ya existen investigaciones judiciales en curso en la Argentina por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial.

Según la denuncia, sustentada en documentación oficial y expedientes judiciales , existiría un entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que comprometerían los estándares de transparencia y buena gobernanza exigidos por la Conmebol a sus asociaciones miembro.

Uno de los focos centrales es la sociedad Real Central S.R.L. , integrada formalmente por Luciano Pantano y Ana Lucía Conte , cuyos perfiles económicos —según la presentación— resultarían incompatibles con el volumen de bienes registrados a nombre de la empresa. Entre ellos figura una propiedad de más de diez hectáreas en Villa Rosa , Partido de Pilar, con instalaciones de alto valor económico.

La denuncia detalla además una secuencia dominial del inmueble que incluyó a Carlos Tévez, a la empresa Malte S.R.L. (proveedora oficial de la AFA) y posteriormente a Real Central S.R.L., cuyos socios son señalados como presuntos testaferros en la causa judicial.

También se cuestionan contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas. En particular, se menciona la adjudicación a Malte S.R.L. por aproximadamente USD 550.000 para la finalización del sistema VAR, operación que —según la denuncia— podría presentar conflictos de intereses.

Causas judiciales, observaciones contables y pedido de sanciones a la AFA

La presentación también incorpora referencias a una investigación federal vinculada a Sur Finanzas, firma relacionada con el presidente de la AFA, que derivó en más de treinta allanamientos en sedes de la entidad y en clubes de fútbol, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.

A esto se suman observaciones administrativas de la Inspección General de Justicia (IGJ), que detectó ocho años de estados contables sin aprobación y partidas observadas por más de USD 111 millones, además de denuncias de la DGI por presunta apropiación indebida de tributos por una suma superior a siete mil millones de pesos.

Bullrich sostiene que el Tribunal de Ética de la Conmebol es plenamente competente para intervenir, de manera autónoma e independiente de las causas judiciales locales, y solicita que se evalúen las conductas denunciadas conforme a las normas internas del organismo.

La denuncia concluye con el pedido formal de apertura de una investigación preliminar y la eventual aplicación de sanciones disciplinarias, en caso de comprobarse las irregularidades. La senadora dejó constancia de que la presentación podrá ser ampliada si surgen nuevos elementos probatorios en el avance de las investigaciones.