Causa AFA: cómo operaban los camiones de caudales que compró el dueño de Sur Finanzas

Los camiones de caudales que fueron secuestrados en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra a Sur Finanzas forman parte de una flota adquirida meses atrás por Ariel Vallejo , titular de la firma, con el objetivo de sistematizar el traslado de grandes sumas de efectivo . La AFA arde.

Según reconstruyó Agencia Noticias Argentinas , antes de la incorporación de los vehículos blindados, el dinero que se recaudaba en las distintas sucursales era transportado de manera informal hacia la casa central ubicada en Adrogué , utilizando autos particulares y métodos precarios de traslado.

De acuerdo a fuentes con conocimiento directo del funcionamiento interno de la empresa , el efectivo era trasladado en bolsos, valijas e incluso bolsas de consorcio , que luego eran selladas con cinta de embalar. La mayor parte del dinero se encontraba en pesos argentinos .

El transporte estaba a cargo de policías de civil contratados o personas vinculadas a tareas de seguridad privada, coordinados por un familiar directo de Vallejo , quien centralizaba la logística de los envíos desde las sucursales hacia la sede principal.

Este esquema se repitió de forma constante hasta que el titular de Sur Finanzas decidió adquirir camiones de caudales, una compra que llamó la atención dentro de la propia empresa por el nivel de exposición.

Exhibición de la flota y los allanamientos judiciales que salpican a la AFA

Según el testimonio de una ex empleada, Vallejo solía exhibir públicamente la compra de los camiones, compartiendo imágenes de cada nueva adquisición en sus estados de WhatsApp, visibles para todo el personal. Además, organizaba eventos solidarios en zonas cercanas a la casa central y encuentros sociales para los empleados en un boliche de la zona sur del conurbano bonaerense.

La semana pasada, efectivos de la Policía Federal Argentina secuestraron tres camiones de caudales Mercedes Benz, además de una Jeep Renegade, un Audi, un Peugeot, una Toyota y otros vehículos de alta gama, como parte del avance de la causa.

La investigación incluyó allanamientos simultáneos en distintas direcciones del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas Adrogué, Lomas de Zamora, Monte Grande, Esteban Echeverría, Ramos Mejía, Banfield, Ezeiza y Capital Federal, donde funcionaban sucursales de Sur Finanzas.

La causa también analiza posibles vínculos con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, en un expediente que continúa en plena etapa de recolección de pruebas.