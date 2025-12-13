13 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Fútbol y Política

Nueva denuncia penal contra la AFA por irregularidades fiscales

La denuncia involucra al presidente Claudio Tapia y contempla penas de hasta seis años de prisión por apropiación indebida de tributos.

Nueva denuncia contra AFA y Claudio Tapia.

Nueva denuncia contra AFA y Claudio Tapia.

El organismo, que depende de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), estima un perjuicio fiscal de 7.000 millones de pesos.

En la denuncia, firmada por la jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de ARCA, Vanina Vidal, se acusa a la AFA de no haber ingresado al fisco los montos retenidos, que superan el límite de 100.000 pesos mensuales, con maniobras que se dieron en un periodo que cubre desde agosto del 2024 hasta la actualidad.

En la misma, se acusa a la entidad madre del fútbol argentino de incumplir los delitos mencionados en los artículos 4 y 7 de la ley 27.430 del Régimen Penal Tributario, en los cuales se califica como infracciones a la “apropiación indebida de tributos” y de “recursos de la seguridad social”, con plazos de 30 días para depositar, total o parcialmente, el dinero evadido o, en caso de no hacerlo, afrontar condenas de dos hasta seis años de prisión, para el “agente de retención”.

La denuncia implica retenciones impositivas impagas

Además, la denuncia afirma que, hasta el pasado miércoles 10 de diciembre, las retenciones impositivas permanecían impagas, mientras que las que afectan a la seguridad social fueron depositadas en la fecha mencionada.

La División Recaudación Grandes Contribuyentes aclara que el monto de retenciones impositivas impagas es de $916.005.301,41, distribuidos entre IVA e impuestos a las ganancias entre los meses de agosto y septiembre de este curso. Por su lado, en cuanto a las contribuciones de seguridad social, que fueron ingresadas con posterioridad al vencimiento legal, las mismas son de $6.677.898.210,82.

La acusación menciona al presidente de AFA, Claudio Fabián Tapia "Chiqui", como el principal responsable del dinero retenido, como agente de retención y administrador de clave fiscal.

