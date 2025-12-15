Irrigación implementa un nuevo sistema clave para transparentar la gestión del agua

El Departamento General de Irrigación (DGI) implementó una nueva herramienta llamada Sistema Registral y Catastral de Aguas (SiRyCA) para "brindar seguridad jurídica al uso y la preservación del agua" en en la provincia de Mendoza , de acuerdo con la resolución 376, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El SiRyCA tiene el objetivo de dar mayor publicidad y transparencia a la gestión del agua , un recurso estratégico para la provincia. El sistema concentra información sobre los títulos jurídicos que permiten el acceso al agua y la preservación de su calidad , y se presenta como un instrumento esencial para la planificación, administración, distribución, preservación y valoración del recurso en Mendoza.

Energías renovables El Parque Solar San Rafael y un nuevo hito: instalan el segundo transformador en Agua del Toro

Uno de los ejes centrales del sistema es la integración funcional entre los componentes registrales y catastrales relacionados con el agua. En ese marco, el SiRyCA articula los datos de los Títulos con la información física del territorio, bajo principios de interoperabilidad, unicidad de datos y trazabilidad normativa, señala la resolución.

Mientras el Registro pone el acento en el aspecto jurídico de los derechos y permisos, el Catastro se enfoca en la dimensión física del recurso y de la infraestructura asociada. Ambos deben confluir para ofrecer información completa, confiable y actualizada sobre el agua, las obras existentes y los títulos que habilitan su uso o la preservación de su calidad.

derroche de agua.jpg Irrigación avanza con sus campañas de concientización sobre uso del agua.

En la práctica, la titularidad de concesiones o permisos para acceder al agua que figura en el Catastro debe contar con el respaldo jurídico del Registro. A su vez, el Catastro debe certificar que los inmuebles o actividades beneficiadas por esos títulos coincidan efectivamente con la realidad física del territorio, ya sea de manera previa o simultánea al reconocimiento registral.

La sistematización evitará que los archivos propios de cada herramienta guarden información innecesariamente duplicada. La existencia de datos redundantes es muy frecuente en los archivos catastrales y registrales y, debido a que diferentes copias de la misma información suelen hallarse en diferentes etapas de actualización, la redundancia da origen, a menudo, a respuestas incoherentes o contradictorias, explica la resolución.

El nuevo sistema "implica una exigua coordinación de ambas instituciones, Registro y Catastro, para que apunten a lograr un objetivo genérico, que no es otro que brindar seguridad jurídica al uso y la preservación del agua en Mendoza".