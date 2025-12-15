15 de diciembre de 2025
Irrigación implementa un nuevo sistema clave para transparentar la gestión del agua

El Departamento General de Irrigación aplicará una nueva herramienta llamada Sistema Registral y Catastral de Aguas en la provincia de Mendoza.

Irrigación implementa un nuevo sistema para transparentar la gestión del agua.

Irrigación implementa un nuevo sistema para transparentar la gestión del agua.

 Por Florencia Martinez del Rio

El Departamento General de Irrigación (DGI) implementó una nueva herramienta llamada Sistema Registral y Catastral de Aguas (SiRyCA) para "brindar seguridad jurídica al uso y la preservación del agua" en en la provincia de Mendoza, de acuerdo con la resolución 376, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El SiRyCA tiene el objetivo de dar mayor publicidad y transparencia a la gestión del agua, un recurso estratégico para la provincia. El sistema concentra información sobre los títulos jurídicos que permiten el acceso al agua y la preservación de su calidad, y se presenta como un instrumento esencial para la planificación, administración, distribución, preservación y valoración del recurso en Mendoza.

Uno de los ejes centrales del sistema es la integración funcional entre los componentes registrales y catastrales relacionados con el agua. En ese marco, el SiRyCA articula los datos de los Títulos con la información física del territorio, bajo principios de interoperabilidad, unicidad de datos y trazabilidad normativa, señala la resolución.

Registro y Catastro

Mientras el Registro pone el acento en el aspecto jurídico de los derechos y permisos, el Catastro se enfoca en la dimensión física del recurso y de la infraestructura asociada. Ambos deben confluir para ofrecer información completa, confiable y actualizada sobre el agua, las obras existentes y los títulos que habilitan su uso o la preservación de su calidad.

derroche de agua.jpg
Irrigación avanza con sus campañas de concientización sobre uso del agua.

Irrigación avanza con sus campañas de concientización sobre uso del agua.

En la práctica, la titularidad de concesiones o permisos para acceder al agua que figura en el Catastro debe contar con el respaldo jurídico del Registro. A su vez, el Catastro debe certificar que los inmuebles o actividades beneficiadas por esos títulos coincidan efectivamente con la realidad física del territorio, ya sea de manera previa o simultánea al reconocimiento registral.

La sistematización evitará que los archivos propios de cada herramienta guarden información innecesariamente duplicada. La existencia de datos redundantes es muy frecuente en los archivos catastrales y registrales y, debido a que diferentes copias de la misma información suelen hallarse en diferentes etapas de actualización, la redundancia da origen, a menudo, a respuestas incoherentes o contradictorias, explica la resolución.

El nuevo sistema "implica una exigua coordinación de ambas instituciones, Registro y Catastro, para que apunten a lograr un objetivo genérico, que no es otro que brindar seguridad jurídica al uso y la preservación del agua en Mendoza".

