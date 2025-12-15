15 de diciembre de 2025
Sitio Andino
El Parque Solar San Rafael y un nuevo hito: instalan el segundo transformador en Agua del Toro

La Provincia de Mendoza anunció la puesta en servicio de este nuevo equipo eléctrico en el Parque Solar San Rafael I.

Por Sitio Andino Política

La Provincia de Mendoza anunció que puso en servicio el segundo transformador de la Estación Transformadora Agua del Toro, una obra central para el desarrollo del Parque Solar San Rafael I con la que el Gobierno busca avanzar hacia las energías renovables con una millonaria inversión.

El "hito" técnico corresponde a la energización de un transformador de 115 MVA, ejecutada por la empresa mendocina Distrocuyo, que se suma al artefacto de 220/33 kV ya instalado en noviembre pasado. Esto representa un paso fundamental para la integración del proyecto solar a la red eléctrica nacional, indicó el Ejecutivo.

“Este avance refleja el compromiso de Mendoza con una matriz energética más moderna, segura y sostenible”, destacó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quien remarcó la importancia de la obra para el sistema eléctrico provincial.

“La energización de esta nueva estación transformadora demuestra que Mendoza avanza con planificación, inversión y una visión clara hacia una matriz energética más limpia y diversificada. Cada hito que alcanzamos fortalece el sistema eléctrico provincial y consolida la confianza en proyectos que generan trabajo, innovación y desarrollo sostenible para nuestra provincia”, agregó la funcionaria.

Agua del Toro, San Rafael
Parque Solar San Rafael I.

Parque Solar San Rafael I.

El Parque Solar San Rafael I está desarrollado por la empresa Genneia y, con una futura incoporación de 180 MW de energía limpia al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), se posiciona como uno de los parques fotovoltaicos más importantes del país.

Esta obra "forma parte de una estrategia más amplia orientada a promover obras estratégicas, sostenibles y de alto impacto, impulsadas mediante estándares técnicos exigentes, cumplimiento de plazos y una planificación integral del sistema eléctrico", indicó el Gobierno.

El Parque Solar de San Rafael, en números

El Parque Solar San Rafael I constituye un inversion en energía renovable de un monto estimado superior a 180 millones de dólares y una potencia instalada prevista de 180 MW, equivalente a una generación anual de alrededor de 542.000 MWh de energía limpia.

La obra se desarrolla sobre un predio de 500 hectáreas ubicado en el distrito 25 de Mayo, sobre la Ruta Nacional 150, y su entrada en operación comercial está proyectada para el segundo trimestre de 2026.

El parque incorporará aproximadamente 335.000 paneles bifaciales, capaces de captar radiación solar directa y reflejada, incrementando la eficiencia energética hasta un 10 % adicional. Además, los módulos serán montados sobre seguidores solares de un eje norte-sur, permitiendo el seguimiento solar este-oeste y optimizando la performance del sistema a lo largo del día.

