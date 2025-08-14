PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Parque Solar Agua del Toro: Mendoza celebra una audiencia pública para evaluar el impacto ambiental

La audiencia pública busca analizar el impacto ambiental del Parque Solar Agua del Toro, que se ubicará en San Rafael y busca generar energía limpia.

Parque Solar Agua del Toro: Mendoza celebra una audiencia pública para evaluar el impacto ambiental

Parque Solar Agua del Toro: Mendoza celebra una audiencia pública para evaluar el impacto ambiental

Por Sitio Andino Departamentales

El Parque Solar Agua del Toro es uno de los proyectos renovables más ambiciosos de Mendoza. Con una inversión de más de 180 millones de dólares, generará 180MW y 542.000MWh anuales de energía limpia. En este marco, la provincia celebra una audiencia pública con el propósito de evaluar su impacto ambiental y fomentar la participación ciudadana.

Estará ubicado en un predio de 500 hectáreas sobre la Ruta Nacional 150 de San Rafael, en el distrito 25 de Mayo. Su entrada en operación está prevista para el segundo trimestre de 2026, reforzando el liderazgo de Mendoza en energías renovables y sostenibles.

Lee además
energia limpia y ahorro millonario: asi progresa el parque fotovoltaico de lujan
Avance de las obras en un 45%

Energía limpia y ahorro millonario: así progresa el Parque Fotovoltaico de Luján
Beneficios para jubilados en San Rafael
Acompañamiento

Los beneficios y programas para jubilados que promueve San Rafael

Participación ciudadana para evaluar impacto ambiental

“Es una audiencia pública sobre el impacto ambiental del proyecto, no sobre si se hace o no”, explicó Manuel Sánchez Bandini, subsecretario de Energía y Minería. También destacó la institucionalidad del proceso participativo mendocino: “La provincia se destaca a nivel nacional por la realización de audiencias públicas con participación ciudadana real”.

El parque contará con 335.000 paneles bifaciales, una tecnología que permite aumentar la generación hasta en un 10% adicional al captar también la radiación reflejada por el suelo. “San Rafael ya tiene los puntos de conexión necesarios gracias al trabajo previo de la provincia, lo que facilita que se instalen este tipo de proyectos”, agregó Sánchez Bandini.

Audiencia pública e impacto

Embed - SAN RAFAEL: AUDIENCIA PÚBLICA E IMPACTO - PARQUE SOLAR AGUA DEL TORO

Temas
Seguí leyendo

El 'Dr. Chinaski' llega a Maipú con psicoanálisis y humor: cómo conseguir tu entrada

Jurado vecinal de Mendoza sancionó a cuatro personas por vandalismo en muros públicos y privados

Tunuyán impulsa la conducción segura con el programa "Mujeres al Volante"

San Rafael celebra el Día del Niño con un megaencuentro en el Parque Infantil

Nuevo espacio para la infancia en San Carlos: llega el "Pueblo Mágico de los Niños"

Malargüe y San Rafael dividieron podio en el Apertura de la Asociación Sureña de Vóley

San Rafael: reuniones docentes para definir protestas sin afectar clases

Monte Comán y una fiesta popular, en su aniversario 135 de vida

Las Más Leídas

La Fórmula 1 evalúa cambios en las sprint que podrían beneficiar a Franco Colapinto.
cambios

¡Atento, Argentina! Franco Colapinto y un anuncio histórico en la F1

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto

La justicia de General Alvear lidera una causa por abuso sexual infantil que puede destapar otros delitos. 
hay un imputado

Abuso sexual infantil: detalles de la causa a un docente que causa conmoción en General Alvear

La damnificada quedó internada en el hospital Paroissien. 
La fracturó

Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

Día de la mujer policía en Mendoza: por qué se celebra hoy, 14 de agosto
Efemérides

Día de la mujer policía en Mendoza: por qué se celebra hoy, 14 de agosto

Te Puede Interesar

El traslado del reactor de IMPSA hacia YPF requerirá de un gran operativo. video
Mueven un reactor

Cortes de calles y despliegue de vehículos, el operativo para trasladar al "titán" de IMPSA hacia YPF

Por Florencia Martinez del Rio
La damnificada quedó internada en el hospital Paroissien. 
La fracturó

Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

Por Pablo Segura
Los Preventores de la Ciudad de Mendoza ya están habilitados a usar pistolas Taser
seguridad

Los Preventores de la Ciudad de Mendoza ya están habilitados a usar pistolas Taser

Por Cecilia Zabala