Un paso significativo

General Alvear siembra futuro con su Finca Modelo

Con apoyo del INTA y técnicos municipales de General Alvear, el emprendimiento de agricultura busca diversificar "la horticultura en el sur mendocino".

Tiempo de cosecha en la Finca Modelo de General Alvear.

Tiempo de cosecha en la Finca Modelo de General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

En la mañana de este jueves, técnicos de la Dirección de Agricultura, el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) acompañados por el intendente de General Alvear Alejandro Molero recorrieron la Finca Modelo que se desarrolla en las inmediaciones de la Bodega Faraón. Para llevarla adelante, la comuna comenzó con la construcción de reservorios de agua y la adquisición de materiales para implementar sistemas de riego por goteo en los cultivos.

image

Adicionalmente, se está llevando a cabo la planificación para instalar mallas antigranizo en dos hectáreas y media de cultivos, con el objetivo de proteger las producciones de posibles daños climáticos y garantizar la calidad de los productos.

Lee además
La miniserie Alvear... historias que laten llegó a la pantalla grande y conmovió al departamento video
AUDIOVISUAL DESDE EL SUR

La miniserie "Alvear... historias que laten" llegó a la pantalla grande y conmovió al departamento
El Plan de la Mariposa presente en el lineup General Alvear. video
Una promoción imperdible

General Alvear te espera: ¡Sacá tu entrada en cuotas para la Fiesta de la Cerveza!

La experiencia en la Finca Modelo Faraón representa un paso significativo hacia una horticultura más diversa, sostenible y con potencial comercial para el sur mendocino.

La horticultura en General Alvear, una herramienta con potencial en el futuro

El Ingeniero Leandro Silvestre, técnico de la Secretaría de Desarrollo amplio conceptos: "Estamos realizando la cosecha para su posterior análisis cuantitativo y cualitativo de particularmente la espinaca, en esta parcela tenemos cinco materiales de esta verdura y dos semilleras de Mendoza que nos han facilitado los materiales, luego seguiremos con la cebolla".

Durante los 100 días de cultivo se aplicó riego presurizado, manejo nutricional con nitrógeno, fósforo y potasio, y control de malezas. Además, adelantó que pronto comenzarán las evaluaciones de 15 variedades de cebollas de ciclo corto —coloradas, blancas y dulces— junto con ensayos de lechuga y acelga.

Alejandro Molero, intendente de General Alvear, comentó tras su recorrido por la Finca Modelo: "Estamos, no solamente cosechando una de las variedades como lo es la espinaca, sino que estamos haciendo todo el trabajo técnico de medición. La horticultura es una de las herramientas que mayor potencialidad tiene a futuro en nuestra zona".

Embed - FINCA MODELO: RECORRIDO Y COSECHA

Temas
Seguí leyendo

Abuso sexual infantil: detalles de la causa a un docente que causa conmoción en General Alvear

Alejandro Molero: "General Alvear vive un momento histórico con respecto a la obra pública"

12 de agosto: un día como hoy se creó el departamento de General Alvear en Mendoza

General Alvear conmemora 111 años de historia, tradición y comunidad con una nutrida agenda

Elecciones 2025 en General Alvear: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Encontraron pruebas de abuso sexual infantil que involucra a un docente de General Alvear

General Alvear celebró el Día del Niño con una gran "Fábrica de la Alegría"

"Hepatitis, no puedo esperar": campaña de concientización y controles en General Alvear

LO QUE SE LEE AHORA
Lavalle celebra la Fiesta de Asunción 2025 en honor a la Virgen del Tránsito video
próxima semana

Lavalle celebra la Fiesta de Asunción 2025 en honor a la Virgen del Tránsito

Las Más Leídas

La Fórmula 1 evalúa cambios en las sprint que podrían beneficiar a Franco Colapinto.
cambios

¡Atento, Argentina! Franco Colapinto y un anuncio histórico en la F1

La damnificada quedó internada en el hospital Paroissien. 
La fracturó

Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 14 de agosto
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 14 de agosto

Día de la mujer policía en Mendoza: por qué se celebra hoy, 14 de agosto
Efemérides

Día de la mujer policía en Mendoza: por qué se celebra hoy, 14 de agosto

Te Puede Interesar

Ingresos Brutos: el impuesto invisible que sostiene a provincias y municipios
Impuestos y competitividad

Ingresos Brutos: el impuesto invisible que sostiene a provincias y municipios

Por Marcelo López Álvarez
El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba quiere ser protagonista.
quiere ser patrón

En vivo: Godoy Cruz visita al Mineiro en la Sudamericana

Por Sitio Andino Deportes
Muerte de un preso en San Rafael: investigan posibles causas y responsabilidades del personal penitenciario video
Investigación

Muerte de un preso en San Rafael: investigan posibles causas y responsabilidades del personal penitenciario

Por Carla Canizzaro