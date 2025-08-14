General Alvear siembra futuro con su Finca Modelo

En la mañana de este jueves, técnicos de la Dirección de Agricultura , el INTA ( Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ) acompañados por el intendente de General Alvear Alejandro Molero recorrieron la Finca Modelo que se desarrolla en las inmediaciones de la Bodega Faraón. Para llevarla adelante, la comuna comenzó con la construcción de reservorios de agua y la adquisición de materiales para implementar sistemas de riego por goteo en los cultivos .

Adicionalmente, se está llevando a cabo la planificación para instalar mallas antigranizo en dos hectáreas y media de cultivos, con el objetivo de proteger las producciones de posibles daños climáticos y garantizar la calidad de los productos.

La experiencia en la Finca Modelo Faraón representa un paso significativo hacia una horticultura más diversa, sostenible y con potencial comercial para el sur mendocino.

El Ingeniero Leandro Silvestre, técnico de la Secretaría de Desarrollo amplio conceptos: "Estamos realizando la cosecha para su posterior análisis cuantitativo y cualitativo de particularmente la espinaca, en esta parcela tenemos cinco materiales de esta verdura y dos semilleras de Mendoza que nos han facilitado los materiales, luego seguiremos con la cebolla" .

Durante los 100 días de cultivo se aplicó riego presurizado, manejo nutricional con nitrógeno, fósforo y potasio, y control de malezas. Además, adelantó que pronto comenzarán las evaluaciones de 15 variedades de cebollas de ciclo corto —coloradas, blancas y dulces— junto con ensayos de lechuga y acelga.

Alejandro Molero, intendente de General Alvear, comentó tras su recorrido por la Finca Modelo: "Estamos, no solamente cosechando una de las variedades como lo es la espinaca, sino que estamos haciendo todo el trabajo técnico de medición. La horticultura es una de las herramientas que mayor potencialidad tiene a futuro en nuestra zona".