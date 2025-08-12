General Alvear conmemora 111 años de historia, tradición y comunidad con una nutrida agenda

El departamento de General Alvear conmemora este martes 12 de agosto sus 111 años de vida y desde la noche del lunes con una velada de gala en el Cine Teatro Antonio Lafalla y la presentación de la Filarmónica departamental con 40 artistas arriba del escenario comenzó a festejar su aniversario .

En detalle Elecciones 2025 en General Alvear: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

María Delia Achetoni anticipó algunas actividades que se llevarán adelante en el marco de un nuevo aniversario de General Alvear . Los festejos comenzaron anoche con la Velada de Gala en el Cine Teatro Antonio Lafalla y continuarán con los actos oficiales este martes por la mañana en la Plaza Carlos María.

General Alvear es un departamento del sur mendocino que se destaca por sus bondades, e ntre ellas la principal es la calidez de su gente, sus hermosas calles que invitan a recorrerlas, sus pintorescos sembrados, sus ríos y canales que atraen a los alvearenses y visitantes a caminar a sus orillas o a apreciarlos en las agradables siestas, en compañía y junto al mate. El mismo se encuentra ubicado al sur-este de Mendoza, a 320 km de la capital provincial.

Tiene una superficie que abarca un total de 14.448 km², se extiende sobre una planicie llana que presenta un leve desnivel hacia el Este, donde se encuentran pequeñas elevaciones constituidas por médanos.

Al Norte se encuentra el río Diamante que los separa del departamento de San Rafael; al Este, el río Salado que nos separa de la provincia de San Luis; al Sur, el paralelo 36° nos separa de la provincia de La Pampa y al Oeste, el río Atuel y la línea imaginaria de Goico, nos separa del departamento de San Rafael.