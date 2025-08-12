El sur de festejos

General Alvear conmemora 111 años de historia, tradición y comunidad con una nutrida agenda

Desde galas y presentaciones artísticas hasta charlas históricas y eventos deportivos, General Alvear conmemora un nuevo aniversario .

General Alvear cumple 111 años de vida

General Alvear cumple 111 años de vida

  • Por su parte hoy, desde la hora 10.30 con el solemne Te Deum en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús darán inicio las actividades gubernamentales. A la hora 11.15 será la apertura del Acto Protocolar en la plaza departamental. Por la noche y desde la hora 20.00 quedarán inauguradas las Olimpiadas de la Escuela Agricultura.
  • El miércoles 13 a las 20.00 horas y en Casa Salonia se realizará la charla de ex-combatientes y desde las 21.30 en el Cine Teatro Antonio Lafalla se presentará la tan anhelada miniserie "Alvear... historia que laten".
  • Para el jueves 14 está previsto el espacio recreativo de jóvenes en la Escuela Agricultura a la hora 15.00. Desde las 18.00 será el momento de Apertura Muestra "Vida del Gral San Martín" en el hall del teatro.
  • El unipersonal "De profesión contador" será el sábado 16 desde las 21.00 horas, también en el Cine Teatro Antonio Lafalla.
  • Las actividades culminarán el domingo 17, con las ofrendas florales en conmemoración del 175 aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, en el monumento del Km0.
  • El desfile Cívico Militar comenzará a las 11.00 desde el Monumento hasta la Plaza Departamental, por Avenida Alvear Oeste. A las 16.00 horas los festejos por el aniversario se trasladarán a la Plaza Carlos María de Alvear.
Lee además
12 de agosto: un día como hoy se creó el departamento de General Alvear en Mendoza
Efemérides

12 de agosto: un día como hoy se creó el departamento de General Alvear en Mendoza
El Concejo Deliberante de General Alvear se renovará tras las elecciones 2025.
En detalle

Elecciones 2025 en General Alvear: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

La agenda completa de las actividades por el aniversario 111 del departamento de General Alvear

image

Te Deum y Acto Oficial por el aniversario 111 del departamento de General Alvear

image

La directora de Cultura del departamento de General Alvear María Delia Achetoni

María Delia Achetoni anticipó algunas actividades que se llevarán adelante en el marco de un nuevo aniversario de General Alvear. Los festejos comenzaron anoche con la Velada de Gala en el Cine Teatro Antonio Lafalla y continuarán con los actos oficiales este martes por la mañana en la Plaza Carlos María.

Embed - ALVEAR CELEBRARÁ MAÑANA SUS 111 AÑOS

General Alvear, en la provincia de Mendoza

General Alvear es un departamento del sur mendocino que se destaca por sus bondades, entre ellas la principal es la calidez de su gente, sus hermosas calles que invitan a recorrerlas, sus pintorescos sembrados, sus ríos y canales que atraen a los alvearenses y visitantes a caminar a sus orillas o a apreciarlos en las agradables siestas, en compañía y junto al mate. El mismo se encuentra ubicado al sur-este de Mendoza, a 320 km de la capital provincial.

Tiene una superficie que abarca un total de 14.448 km², se extiende sobre una planicie llana que presenta un leve desnivel hacia el Este, donde se encuentran pequeñas elevaciones constituidas por médanos.

Al Norte se encuentra el río Diamante que los separa del departamento de San Rafael; al Este, el río Salado que nos separa de la provincia de San Luis; al Sur, el paralelo 36° nos separa de la provincia de La Pampa y al Oeste, el río Atuel y la línea imaginaria de Goico, nos separa del departamento de San Rafael.

Temas
Seguí leyendo

Encontraron pruebas de abuso sexual infantil que involucra a un docente de General Alvear

General Alvear celebró el Día del Niño con una gran "Fábrica de la Alegría"

"Hepatitis, no puedo esperar": campaña de concientización y controles en General Alvear

Las Olimpiadas de la Escuela de Agricultura cumplen 60 años y siguen haciendo historia

General Alvear impulsa la producción de huevos con capacitación técnica y créditos a tasa cero

De la explotación laboral a la solidaridad: la historia de Fernando tuvo un final feliz

Más móviles, tecnología y agentes para reforzar la seguridad en el Sur mendocino

Gestiones en Buenos Aires: cámaras del Sur mendocino impulsan conectividad con Chile

LO QUE SE LEE AHORA
El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Las Más Leídas

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa
ECONOMÍA FAMILIAR

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa

Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo video
Megaoperativo histórico

El traslado de un titán: Mendoza coordina la movilización del reactor más grande fabricado por IMPSA para YPF

Una explosión de garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó herido
Tragedia

Una explosión de una garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó gravemente herido

Julieta Silva continúa detenida, pero con domiciliaria. 
investigación judicial

Quién es el famoso abogado del mundo de la farándula que defenderá a Julieta Silva

El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Te Puede Interesar

Las preferencias para el Día del Niño es indumentaría y tecnología.
Festejo

Día del Niño: ventas lentas y un cambio de tendencia que desplaza a los juguetes como opción de regalo

Por Natalia Mantineo
Roberto Castillo, el nuevo abogado de Julieta Silva, está en San Rafael. 
revuelo en san rafael

El nuevo abogado de Julieta Silva habló del caso y anticipó su estrategia jurídica

Por Cristian Pérez Barceló
El Gobierno avanza con la reestructuración del INTA a pesar del rechazo en Diputados
BOLETÍN OFICIAL

El Gobierno de Milei avanza con la reestructuración del INTA a pesar del rechazo en Diputados

Por Sitio Andino Economía