General Alvear conmemora 111 años de historia, tradición y comunidad con una nutrida agenda

El departamento de General Alvear conmemora este martes 12 de agosto sus 111 años de vida y desde la noche del lunes con una velada de gala en el Cine Teatro Antonio Lafalla y la presentación de la Filarmónica departamental con 40 artistas arriba del escenario comenzó a festejar suaniversario.
Por su parte hoy, desde la hora 10.30 con el solemne Te Deum en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús darán inicio las actividades gubernamentales. A la hora 11.15 será la apertura del Acto Protocolar en la plaza departamental. Por la noche y desde la hora 20.00 quedarán inauguradas las Olimpiadas de la Escuela Agricultura.
Para el jueves 14 está previsto el espacio recreativo de jóvenes en la Escuela Agricultura a la hora 15.00. Desde las 18.00 será el momento de Apertura Muestra "Vida del Gral San Martín" en el hall del teatro.
El unipersonal "De profesión contador" será el sábado 16desde las 21.00 horas, también en el Cine Teatro Antonio Lafalla.
Las actividades culminarán el domingo 17, con las ofrendas florales en conmemoración del 175 aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, en el monumento del Km0.
El desfile Cívico Militar comenzará a las 11.00 desde el Monumento hasta la Plaza Departamental, por Avenida Alvear Oeste. A las 16.00 horas los festejos por el aniversario se trasladarán a la Plaza Carlos María de Alvear.
La agenda completa de las actividades por el aniversario 111 del departamento de General Alvear
Te Deum y Acto Oficial por el aniversario 111 del departamento de General Alvear
La directora de Cultura del departamento de General Alvear María Delia Achetoni
María Delia Achetoni anticipó algunas actividades que se llevarán adelante en el marco de un nuevo aniversario de General Alvear. Los festejos comenzaron anoche con la Velada de Gala en el Cine Teatro Antonio Lafalla y continuarán con los actos oficiales este martes por la mañana en la Plaza Carlos María.
General Alvear, en la provincia de Mendoza
General Alvear es un departamento del sur mendocino que se destaca por sus bondades, entre ellas la principal es la calidez de su gente, sus hermosas calles que invitan a recorrerlas, sus pintorescos sembrados, sus ríos y canales que atraen a los alvearenses y visitantes a caminar a sus orillas o a apreciarlos en las agradables siestas, en compañía y junto al mate. El mismo se encuentra ubicado al sur-este de Mendoza, a 320 km de la capital provincial.
Tiene una superficie que abarca un total de 14.448 km², se extiende sobre una planicie llana que presenta un leve desnivel hacia el Este, donde se encuentran pequeñas elevaciones constituidas por médanos.
Al Norte se encuentra el río Diamante que los separa del departamento de San Rafael; al Este, el río Salado que nos separa de la provincia de San Luis; al Sur, el paralelo 36° nos separa de la provincia de La Pampa y al Oeste, el río Atuel y la línea imaginaria de Goico, nos separa del departamento de San Rafael.