Un festejo especial

General Alvear celebró el Día del Niño con una gran "Fábrica de la Alegría"

El festejo en General Alvear incluyó juegos, shows, sorteos y propuestas artísticas, y se replicará en distritos y parajes para llegar a más familias.

Festejo multitudinario en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

La Plaza Carlos María de General Alvear fue escenario de un masivo festejo por el Día del Niño, en el que miles de niños y familias disfrutaron de una jornada cargada de propuestas recreativas y artísticas. Organizado por la Dirección de Familia de la Municipalidad de General Alvear, el evento reunió espectáculos, juegos y premios que transformaron el centro del departamento en una verdadera “Fábrica de la Alegría”.

El programa incluyó el espacio “Mi casita de azúcar”, con más de 16 puestos de actividades y gastronomía, además de una kermés con premios, maquillaje artístico, sectores temáticos, personajes gigantes, show de magia, circo, sorteos y la presentación de la escuela de música “La Vuela”. Durante la tarde, el público pudo recorrer cada estación y participar en propuestas pensadas para todas las edades.

image

La directora de Familia, Gabriela Arlezán, destacó la masiva convocatoria y el trabajo previo que permitió concretar el evento: “hemos superado ampliamente la expectativa del año pasado. Esto es el resultado de un mes y medio de trabajo junto a distintas áreas del municipio como Cultura y Contingencias. Queremos agradecer a los comercios que colaboraron con premios como bicicletas, monopatines y regalos para la kermés, además de golosinas, chocolate y pochoclos para los chicos”.

Arlezán también anunció que este festejo será el punto de partida para una serie de actividades que se llevarán a los distritos y parajes, con el objetivo de descentralizar la propuesta y acercarla a más familias, “es la primera vez que llevaremos este tipo de espectáculos a los parajes. Cada distrito tendrá su propia impronta, pero manteniendo el estilo de este evento para que todos puedan participar”.

image

El intendente de General Alvear Alejandro Molero estuvo presente y participó activamente del encuentro.

“Es un festejo inédito, con un gran trabajo de la Dirección de Familia y de todas las áreas del municipio. La plaza se llenó de color, diversión y emoción, y lo más importante: de nuestras niñas y niños, que son lo mejor que tenemos en el departamento”, comentó Alejandro Molero

El evento se extendió más allá del horario previsto, dado el entusiasmo del público y la cantidad de actividades programadas, consolidándose como uno de los festejos más concurridos y diversos de los últimos años en General Alvear.

