12 de agosto: un día como hoy se creó el departamento de General Alvear en Mendoza

General Alvear Un día como hoy se creó el departamento de General Alvear en Mendoza 12 de agosto: un día como hoy se creó el departamento de General Alvear en Mendoza El poblamiento de General Alvear tuvo características únicas dentro de Mendoza. A diferencia de otros departamentos, no recibió influencia directa del valle del Río Mendoza, sino que desde sus inicios se conectó principalmente con la Pampa Húmeda a través del Ferrocarril Oeste. Esta vía facilitó el arribo de inmigrantes de diversos orígenes, lo que convirtió al departamento en uno de los más cosmopolitas de la provincia.

Antiguamente conocido como “Pampa de la Varita”, el territorio fue habitado primero por los Puelches Algarroberos y, tras la conquista, por los Mapuches. Durante el siglo XIX, las tierras pasaron por distintos propietarios hasta que fueron adquiridas en 1884 por Don Diego de Alvear, hijo del prócer Carlos María de Alvear. Por su ubicación estratégica, se construyeron varios fortines para frenar los ataques indígenas, entre ellos el destacado Fuerte Nuevo o Diamante, fundado en 1863.

General Alvear (2) Río Atuel: un destino imperdible en General Alvear La Colonia Alvear fue fundada el 20 de mayo de 1901 por el ingeniero Carlos de Chapeaurouge, en representación de los herederos de Diego de Alvear. Posteriormente, el 12 de agosto de 1914, la Legislatura Provincial sancionó la creación oficial del Departamento. Su cabecera, originalmente llamada Colonia Alvear, fue elevada a la categoría de ciudad el 19 de septiembre de 1953. / DGE

