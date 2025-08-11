Elecciones 2025 en General Alvear: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de General Alvear se renovará tras las elecciones 2025.

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales ; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

En el caso de General Alvear, se elegirán 5 de los 10 concejales , mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Departamentos que eligen 5 concejales:

Además, General Alvear integra junto a San Rafael y Malargüe la Cuarta Sección Electoral, donde se elegirán 4 senadores y 5 diputados provinciales.

Honorable Concejo Deliberante General Alvear.jpg Honorable Concejo Deliberante de General Alvear.

Qué se vota en General Alvear

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia, en General Alvear estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Cuarto Distrito Electoral y de los concejales.

En este último caso, serán cinco los nombres que aparecerán como titulares en la Boleta.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de General Alvear

El concejo alvearense tiene 10 bancas: 3 de CM, 2 de PJ, 2 de Activá Ya-PRO, 1 de LUM, 1 de Libertad y Progreso y 1 de Encuentro.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 2 bancas de la UCR (la de Alejandra Torti y Hernán Climent), 1 del PJ (Silvina Melzi), 1 del Partido Federal (Raquel Yunes) y 1 del PRO (Adrián Caltabiano).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más: Gisela Bello (UCR-Cambia Mendoza), Florencia Escartín (Partido Justicialista-Unión Por la Patria), Carlos Zalazar (PRO-Cambia Mendoza), Néstor Ortega (La Unión Mendocina) y Mirta Martínez (Libertad Y Progreso).