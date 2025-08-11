En detalle

Elecciones 2025 en General Alvear: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Además de diputados nacionales, en General Alvear se votarán diputados y senadores del Cuarto Distrito Electoral y concejales en estas elecciones 2025.

El Concejo Deliberante de General Alvear se renovará tras las elecciones 2025.

El Concejo Deliberante de General Alvear se renovará tras las elecciones 2025.

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

Lee además
Susana Pravata pasó por Buenos Aires este lunes video
Este lunes

La jueza que reemplaza a Bento estuvo en Casa Rosada: con quién habló y qué temas trató
Génesis Sandoval es candidata a concejal por Tunuyán estas elecciones 2025
Elecciones 2025

La exreina y candidata a concejal en Tunuyán: "Detrás de la corona hay una persona con muchas ideas"

En el caso de General Alvear, se elegirán 5 de los 10 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Departamentos que eligen 6 concejales:

Departamentos que eligen 5 concejales:

Además, General Alvear integra junto a San Rafael y Malargüe la Cuarta Sección Electoral, donde se elegirán 4 senadores y 5 diputados provinciales.

Honorable Concejo Deliberante General Alvear.jpg
Honorable Concejo Deliberante de General Alvear.

Honorable Concejo Deliberante de General Alvear.

Qué se vota en General Alvear

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia, en General Alvear estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Cuarto Distrito Electoral y de los concejales.

En este último caso, serán cinco los nombres que aparecerán como titulares en la Boleta.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de General Alvear

El concejo alvearense tiene 10 bancas: 3 de CM, 2 de PJ, 2 de Activá Ya-PRO, 1 de LUM, 1 de Libertad y Progreso y 1 de Encuentro.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 2 bancas de la UCR (la de Alejandra Torti y Hernán Climent), 1 del PJ (Silvina Melzi), 1 del Partido Federal (Raquel Yunes) y 1 del PRO (Adrián Caltabiano).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más: Gisela Bello (UCR-Cambia Mendoza), Florencia Escartín (Partido Justicialista-Unión Por la Patria), Carlos Zalazar (PRO-Cambia Mendoza), Néstor Ortega (La Unión Mendocina) y Mirta Martínez (Libertad Y Progreso).

Temas
Seguí leyendo

El peronismo oficialista de Mendoza, se impuso en las internas abiertas

Elecciones en Luján de Cuyo: qué se elige y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Elecciones 2025: los departamentos que definen el rumbo en la provincia de Mendoza

Los nombres para el Congreso de los ocho frentes que competirán en Mendoza

El peronismo vota en cinco departamentos: listas y todo lo que hay que saber

Elecciones 2025 en Guaymallén: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

El congreso radical ratificó los candidatos que competirán junto al mileísmo en octubre

Elecciones 2025 en Godoy Cruz: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

LO QUE SE LEE AHORA
Beneficios para jubilados en la capital provincial
Enterate cómo acceder

Los dos beneficios para jubilados en la Ciudad de Mendoza, en medio de la disputa previsional

Las Más Leídas

Una explosión de garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó herido
Tragedia

Una explosión de una garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó gravemente herido

El accidente vial ocurrió en la transitada esquina de Paso de los Andes y Emilio Civit. 
Un herido

Cruzó en rojo y provocó un grave accidente vial en plena Ciudad de Mendoza

Este lunes, choferes de Uber protestaron por la competencia desleal de los taxis.
Servicio de transporte

Choferes de Uber protestaron por la falta de ganancias y la "competencia desleal" de los taxis

Julieta Silva continúa detenida, pero con domiciliaria. 
investigación judicial

Quién es el famoso abogado del mundo de la farándula que defenderá a Julieta Silva

La docente acusada de distribuir material de abuso sexual infantil fue apartada de su cargo
Tupungato

La docente acusada de distribuir material de abuso sexual infantil fue apartada de su cargo

Te Puede Interesar

Susana Pravata pasó por Buenos Aires este lunes video
Este lunes

La jueza que reemplaza a Bento estuvo en Casa Rosada: con quién habló y qué temas trató

Por Sitio Andino Política
Personal de Bomberos logró sofocar las llamas
Grave accidente vial

Fotos: choque frontal, incendio y varios heridos en Tupungato

Por Sitio Andino Policiales
Beneficios para jubilados en la capital provincial
Enterate cómo acceder

Los dos beneficios para jubilados en la Ciudad de Mendoza, en medio de la disputa previsional

Por Sitio Andino Política