Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo

Desde las primeras horas del viernes 15 de agosto, Mendoza será escenario de un operativo sin precedentes: el traslado del reactor de hidrodesulfuración más pesado fabricado en Argentina. La gigantesca estructura, que pesa 456 toneladas y mide 38 metros de longitud, fue diseñada y construida por IMPSA para la refinería de YPF en Luján de Cuyo.

La pieza, denominada HG-D-3501, fue elaborada bajo las estrictas normas internacionales ASME y API 934, cumpliendo con especificaciones técnicas de YPF. Su función principal es reducir significativamente el contenido de azufre en el diésel, alineándose con los más exigentes estándares ambientales globales.

Este ambicioso proyecto requirió la participación de más de 300 trabajadores mendocinos de 60 especialidades diferentes y la aplicación de soldaduras de última generación, algunas de las cuales se realizaron durante 12 días consecutivos a 220 °C. Además, el interior del reactor está recubierto con acero inoxidable estabilizado tipo 347, que le otorga resistencia frente a los fluidos de proceso y garantiza una vida útil mínima de 30 años.

Embed - Recorrido Reactor HDS IMPSA - Complejo Industrial Lujan de Cuyo El traslado estará a cargo de Transapelt, empresa especializada en cargas sobredimensionadas del grupo IMPSA. El recorrido comenzará en la planta de IMPSA en Godoy Cruz, seguirá por la Ruta Nacional 40 y luego la Ruta Provincial 84, hasta llegar al ingreso de la refinería por el puesto 7.

Para asegurar la correcta ejecución del operativo, contará con el acompañamiento de la Policía Vial, Gendarmería Nacional y las áreas de tránsito de Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú.

