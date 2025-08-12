Vouchers Educativos 2025: quiénes acceden al pago y cuánto es el monto de agosto

Los beneficiarios de Vouchers Educativos este mes recibirán la cuota perteneciente a julio.

El Ministerio de Capital Humano continúa con el pago de los Vouchers Educativos en agosto . Se estima que el próximo pago en la provincia de Mendoza, correspondiente a la cuota de julio , se realizará durante esta semana, con un monto cercano a los $20.000 por hijo .

Este beneficio, que se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular , busca ayudar a las familias con hijos en colegios privados subvencionados a cubrir parte de la cuota escolar.

Desde el inicio del programa, los pagos se han organizado de la siguiente manera:

Esta semana, los beneficiarios de los Vouchers Educativos cobrarán la cuota de julio.

Agosto: se espera el pago de la cuota de julio, con un monto similar de $20.000.

Julio: se abonó la cuota de junio por unos $20.000.

Junio: se pagaron las cuotas de abril y mayo en un solo depósito de aproximadamente $40.000.

A partir de julio, el pago se realiza de forma mensual y corresponde siempre al mes anterior. En el resumen bancario, la transferencia figura bajo la inscripción de ANSES, organismo encargado de gestionar el depósito.

Miercoles 2 de Julio de 2025, alumnos, clases, aulas, colegio, primaria, secundaria Vouchers Educativos: el monto que percibirán en agosto será de $20.000. Foto: Cristian Lozano

Qué es el Vouchers Educativos y hasta cuándo se paga

El Vouchers Educativos es un programa del Gobierno nacional que otorga una suma fija mensual para familias con hijos en colegios privados con un 75% o más de subvención estatal.

El objetivo principal es garantizar la continuidad escolar y aliviar la carga económica en un contexto de alta inflación. El beneficio está programado para pagarse hasta diciembre de 2025.

Para acceder a la ayuda, las familias deben cumplir con ciertos requisitos de ingresos y tener hijos en niveles inicial, primario o secundario. Es importante destacar que este beneficio es compatible con otras prestaciones, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Miercoles 2 de Julio de 2025, alumnos, clases, aulas, colegio, primaria, secundaria, bicicleta, medio de transporte Los Vouchers Educativos se abonan hasta diciembre del 2025. Foto: Cristian Lozano

Qué hacer si no recibiste el pago o querés consultar tu solicitud

Si no recibiste el pago en la fecha estimada, podés:

Contactarte con el Ministerio de Capital Humano o llamar a ANSES al 130.

Enviar un correo electrónico a [email protected].

Para verificar el estado de tu solicitud, seguí estos pasos: