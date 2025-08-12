Beneficio Económico

Vouchers Educativos 2025: quiénes acceden al pago y cuánto es el monto de agosto

Los Vouchers Educativos se depositas directamente en la cuenta bancaria del titular. Busca ayudar a las familias con hijos en colegios privados subvencionados.

Los beneficiarios de Vouchers Educativos este mes recibirán la cuota perteneciente a julio.&nbsp;

Los beneficiarios de Vouchers Educativos este mes recibirán la cuota perteneciente a julio. 

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El Ministerio de Capital Humano continúa con el pago de los Vouchers Educativos en agosto. Se estima que el próximo pago en la provincia de Mendoza, correspondiente a la cuota de julio, se realizará durante esta semana, con un monto cercano a los $20.000 por hijo.

Lee además
Transformación digital en Salud y Educación: Mendoza logró un crédito por 160 millones de dólares.
Sanción definitiva

Transformación digital en Salud y Educación: Mendoza logró un crédito por 160 millones de dólares
Las preferencias para el Día del Niño es indumentaría y tecnología.
Festejo

Día del Niño: ventas lentas y un cambio de tendencia que desplaza a los juguetes como opción de regalo
Miercoles 2 de Julio de 2025, alumnos, clases, aulas, colegio, primaria, secundaria
Esta semana, los beneficiarios de los Vouchers Educativos cobrarán la cuota de julio.

Esta semana, los beneficiarios de los Vouchers Educativos cobrarán la cuota de julio.

Vouchers Educativos: cómo es el esquema de pagos

Desde el inicio del programa, los pagos se han organizado de la siguiente manera:

  • Junio: se pagaron las cuotas de abril y mayo en un solo depósito de aproximadamente $40.000.

  • Julio: se abonó la cuota de junio por unos $20.000.

  • Agosto: se espera el pago de la cuota de julio, con un monto similar de $20.000.

A partir de julio, el pago se realiza de forma mensual y corresponde siempre al mes anterior. En el resumen bancario, la transferencia figura bajo la inscripción de ANSES, organismo encargado de gestionar el depósito.

Miercoles 2 de Julio de 2025, alumnos, clases, aulas, colegio, primaria, secundaria
Vouchers Educativos: el monto que percibirán en agosto será de $20.000.

Vouchers Educativos: el monto que percibirán en agosto será de $20.000.

Qué es el Vouchers Educativos y hasta cuándo se paga

El Vouchers Educativos es un programa del Gobierno nacional que otorga una suma fija mensual para familias con hijos en colegios privados con un 75% o más de subvención estatal.

El objetivo principal es garantizar la continuidad escolar y aliviar la carga económica en un contexto de alta inflación. El beneficio está programado para pagarse hasta diciembre de 2025.

Para acceder a la ayuda, las familias deben cumplir con ciertos requisitos de ingresos y tener hijos en niveles inicial, primario o secundario. Es importante destacar que este beneficio es compatible con otras prestaciones, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Miercoles 2 de Julio de 2025, alumnos, clases, aulas, colegio, primaria, secundaria, bicicleta, medio de transporte
Los Vouchers Educativos se abonan hasta diciembre del 2025.

Los Vouchers Educativos se abonan hasta diciembre del 2025.

Qué hacer si no recibiste el pago o querés consultar tu solicitud

Si no recibiste el pago en la fecha estimada, podés:

  • Contactarte con el Ministerio de Capital Humano o llamar a ANSES al 130.

  • Enviar un correo electrónico a [email protected].

Para verificar el estado de tu solicitud, seguí estos pasos:

  • Ingresá a la web oficial de Vouchers Educativos.

  • Accedé con tu usuario y contraseña de Mi Argentina.

  • Dirigite a la sección "Menores a Cargo".

  • Buscá el apartado "Estado de Solicitud" para ver si fue aprobada o rechazada.

Temas
Seguí leyendo

Un evento imperdible en Luján para vivir un Día del Niño diferente y lleno de sorpresas

Cuántos feriados quedan en 2025

La sorprendente experiencia para personas con discapacidad que une pedales e inclusión en Mendoza

Servicio Penitenciario de Mendoza: cómo postularse al nuevo concurso abierto

12 de agosto, Día Internacional de la Juventud: por qué se celebra hoy

El Gobierno de Mendoza otorgó un incentivo salarial para un grupo determinado de docentes

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

12 de agosto: un día como hoy se creó el departamento de General Alvear en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Las Más Leídas

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa
ECONOMÍA FAMILIAR

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa

Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo video
Megaoperativo histórico

El traslado de un titán: Mendoza coordina la movilización del reactor más grande fabricado por IMPSA para YPF

Una explosión de garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó herido
Tragedia

Una explosión de una garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó gravemente herido

Julieta Silva continúa detenida, pero con domiciliaria. 
investigación judicial

Quién es el famoso abogado del mundo de la farándula que defenderá a Julieta Silva

El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Te Puede Interesar

Las preferencias para el Día del Niño es indumentaría y tecnología.
Festejo

Día del Niño: ventas lentas y un cambio de tendencia que desplaza a los juguetes como opción de regalo

Por Natalia Mantineo
Transformación digital en Salud y Educación: Mendoza logró un crédito por 160 millones de dólares.
Sanción definitiva

Transformación digital en Salud y Educación: Mendoza logró un crédito por 160 millones de dólares

Por Sitio Andino Sociedad
Roberto Castillo, el nuevo abogado de Julieta Silva, está en San Rafael. 
revuelo en san rafael

El nuevo abogado de Julieta Silva habló del caso y anticipó su estrategia jurídica

Por Cristian Pérez Barceló