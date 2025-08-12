BOLETÍN OFICIAL

El Gobierno de Milei avanza con la reestructuración del INTA a pesar del rechazo en Diputados

El Gobierno oficializó por decreto la eliminación de la Dirección Nacional del INTA, pese al rechazo legislativo a la reforma del organismo. Los detalles.

El Gobierno avanza con la reestructuración del INTA a pesar del rechazo en Diputados

El Gobierno avanza con la reestructuración del INTA a pesar del rechazo en Diputados

La normativa que dispone la eliminación de la Dirección Nacional del INTA transfiere sus funciones a la Presidencia del organismo. La medida forma parte del proceso de transformación institucional impulsado por la administración de Javier Milei.

Avanza la reestructuración del INTA

La medida se tomó a menos de una semana del rechazo opositor en la Cámara de Diputados a una serie de decretos delegados emitidos por el Gobierno, entre ellos el Decreto 462/2025, que proponía transformar al INTA de un organismo descentralizado a uno desconcentrado.

En línea con lo planteado en ese decreto —que ampliaba las funciones asignadas al presidente del INTA—, la nueva norma se ampara en la facultad del titular del organismo de proponer su estructura organizativa, según lo establecido en el artículo 4° del Decreto-Ley Nº 21.680/56.

INTA.jpg
El Gobierno avanza con la reestructuración del INTA a pesar del rechazo en Diputados

El Gobierno avanza con la reestructuración del INTA a pesar del rechazo en Diputados

En ese marco, el actual presidente del Instituto, Nicolás Bronzovich, elaboró un informe en el que propuso la eliminación de la Dirección Nacional dentro de la estructura del organismo.

Argumentos del oficialismo

Al fundamentar la decisión en el texto oficial, el Poder Ejecutivo argumentó que “las actuales funciones del Presidente del Instituto resultan superpuestas con las oportunamente asignadas a la Dirección Nacional en su carácter de órgano ejecutivo del Instituto”, y agregó que “las razones operativas que justificaban la existencia de la mencionada Dirección Nacional han desaparecido”.

En consecuencia, se dispuso que, en adelante, las referencias a la Dirección Nacional del INTA contempladas en la Resolución 513/19 deberán entenderse como referidas al Presidente del Instituto.

Por último, se aclaró que, mientras se completa la reestructuración de las áreas afectadas por esta medida, se mantendrán vigentes las estructuras operativas actuales, así como las funciones, cargos, dotaciones y suplementos correspondientes a la Dirección Nacional eliminada. Fuente: NA

