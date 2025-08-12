Atención

Servicio Penitenciario de Mendoza: cómo postularse al nuevo concurso abierto

Profesionales de la provincia ya pueden inscribirse a la convocatoria del Servicio Penitenciario de Mendoza. Cuáles son las vacantes y cómo inscribirse.

Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

El Servicio Penitenciario de Mendoza abrió inscripciones para su Concurso Abierto de Antecedentes y Oposición. La convocatoria, que se extenderá del 11 al 17 de agosto, busca incorporar profesionales en las áreas de salud e ingeniería, tanto civiles como personal de la institución.

Esta convocatoria abierta apunta a incorporar 15 profesionales civiles y/o a personal perteneciente a la institución para cubrir las vacantes del grado de oficial subadjutor. Los requisitos mínimos son tener hasta 32 años, ser argentino con domicilio en la provincia de Mendoza y no encontrarse incurso en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Quienes deseen postularse deberán enviar una nota solicitando la inscripción al correo institucional [email protected]

Vacantes en el Servicio Penitenciario de Mendoza a cubrir

  • Cuatro vacantes para médico/a, de las cuales una está destinada para cumplir funciones en los establecimientos penitenciarios de Zona Sur.
  • Dos vacantes para médico/a psiquiatra.
  • Cuatro vacantes para licenciado/a en Enfermería, de las cuales una está destinada para cumplir funciones en los establecimientos penitenciarios de Zona Sur.
  • Una vacante para farmacéutico/a.
  • Dos vacantes para ingenieros/as civiles, electromecánicos o industriales, de las cuales una está destinada para cumplir funciones en los establecimientos penitenciarios de Zona Sur.
  • Dos vacantes para ingenieros/as o licenciados en sistemas, informática, computación o carreras afines.

Concurso cerrado para efectivos penitenciarios

Si bien el llamado a convocatoria se realiza para civiles que ostenten alguno de esos títulos universitarios, el Servicio Penitenciario permite que las inscripciones incluyan también un concurso cerrado de antecedentes y oposición, el cual apunta a la jerarquización del escalafón profesional.

servicio penitenciario mendoza personal salud

Quienes deseen acceder al concurso deberán enviar desde su correo electrónico al correo institucional [email protected] una nota solicitando la inscripción.

Algunos de los requisitos mínimos para ingresar por parte de los efectivos son no registrar partes psiquiátricos ni sanciones en los últimos dos años a partir de la fecha de llamado a concurso y no encontrarse inhibido para el ascenso por ninguna de las causales previstas en la normativa, salvo el tiempo mínimo en el grado y los cursos obligatorios para el ascenso.

Documentación a presentar

Para ambos concursos, los postulantes deberán adjuntar la siguiente documentación en los correos mencionados, dependiendo el concurso al cual aspiren.

  • DNI (frente y dorso)
  • Certificado analítico y/o título universitario de grado, acorde con el cargo a cubrir.
  • Contar con matrícula profesional en caso de corresponder.
  • Currículum vitae, el cual tendrá carácter de declaración jurada, junto a las probanzas debidamente certificadas.
  • Presentación de constancias de no encontrarse incurso en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
  • Constancias de cumplimiento de la emisión del sufragio en las dos últimas elecciones o la justificación de la no emisión.
  • Certificado de antecedentes penales.
