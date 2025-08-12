Servicio Penitenciario de Mendoza: cómo postularse al nuevo concurso abierto

El Servicio Penitenciario de Mendoza abrió inscripciones para su Concurso Abierto de Antecedentes y Oposición. La convocatoria, que se extenderá del 11 al 17 de agosto, busca incorporar profesionales en las áreas de salud e ingeniería, tanto civiles como personal de la institución.
Esta convocatoria abierta apunta a incorporar 15 profesionales civiles y/o a personal perteneciente a la institución para cubrir las vacantes del grado de oficial subadjutor. Los requisitos mínimos son tener hasta 32 años, ser argentino con domicilio en la provincia de Mendoza y no encontrarse incurso en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Quienes deseen postularse deberán enviar una nota solicitando la inscripción al correo institucional [email protected]
Vacantes en el Servicio Penitenciario de Mendoza a cubrir
Cuatro vacantes para médico/a, de las cuales una está destinada para cumplir funciones en los establecimientos penitenciarios de Zona Sur.
Dos vacantes para médico/a psiquiatra.
Cuatro vacantes para licenciado/a en Enfermería, de las cuales una está destinada para cumplir funciones en los establecimientos penitenciarios de Zona Sur.
Una vacante para farmacéutico/a.
Dos vacantes para ingenieros/as civiles, electromecánicos o industriales, de las cuales una está destinada para cumplir funciones en los establecimientos penitenciarios de Zona Sur.
Dos vacantes para ingenieros/as o licenciados en sistemas, informática, computación o carreras afines.
Concurso cerrado para efectivos penitenciarios
Si bien el llamado a convocatoria se realiza para civiles que ostenten alguno de esos títulos universitarios, el Servicio Penitenciario permite que las inscripciones incluyan también un concurso cerrado de antecedentes y oposición, el cual apunta a la jerarquización del escalafón profesional.
servicio penitenciario mendoza personal salud
Prensa Gobierno de Mendoza
Quienes deseen acceder al concurso deberán enviar desde su correo electrónico al correo institucional [email protected] una nota solicitando la inscripción.
Algunos de los requisitos mínimos para ingresar por parte de los efectivos son no registrar partes psiquiátricos ni sanciones en los últimos dos años a partir de la fecha de llamado a concurso y no encontrarse inhibido para el ascenso por ninguna de las causales previstas en la normativa, salvo el tiempo mínimo en el grado y los cursos obligatorios para el ascenso.
Documentación a presentar
Para ambos concursos, los postulantes deberán adjuntar la siguiente documentación en los correos mencionados, dependiendo el concurso al cual aspiren.
DNI (frente y dorso)
Certificado analítico y/o título universitariode grado, acorde con el cargo a cubrir.
Contar con matrícula profesional en caso de corresponder.
Currículum vitae, el cual tendrá carácter de declaración jurada, junto a las probanzas debidamente certificadas.
Presentación de constancias de no encontrarse incurso en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Constancias de cumplimiento de la emisión del sufragio en las dos últimas elecciones o la justificación de la no emisión.