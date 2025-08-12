Servicio Penitenciario de Mendoza: cómo postularse al nuevo concurso abierto

El Servicio Penitenciario de Mendoza abrió inscripciones para su Concurso Abierto de Antecedentes y Oposición . La convocatoria, que se extenderá del 11 al 17 de agosto, busca incorporar profesionales en las áreas de salud e ingeniería , tanto civiles como personal de la institución.

Esta convocatoria abierta apunta a incorporar 15 profesionales civiles y/o a personal perteneciente a la institución para cubrir las vacantes del grado de oficial subadjutor. Los requisitos mínimos son tener hasta 32 años , ser argentino con domicilio en la provincia de Mendoza y no encontrarse incurso en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Concurso cerrado para efectivos penitenciarios

Si bien el llamado a convocatoria se realiza para civiles que ostenten alguno de esos títulos universitarios, el Servicio Penitenciario permite que las inscripciones incluyan también un concurso cerrado de antecedentes y oposición, el cual apunta a la jerarquización del escalafón profesional.

Quienes deseen acceder al concurso deberán enviar desde su correo electrónico al correo institucional [email protected] una nota solicitando la inscripción.

Algunos de los requisitos mínimos para ingresar por parte de los efectivos son no registrar partes psiquiátricos ni sanciones en los últimos dos años a partir de la fecha de llamado a concurso y no encontrarse inhibido para el ascenso por ninguna de las causales previstas en la normativa, salvo el tiempo mínimo en el grado y los cursos obligatorios para el ascenso.

Documentación a presentar

Para ambos concursos, los postulantes deberán adjuntar la siguiente documentación en los correos mencionados, dependiendo el concurso al cual aspiren.