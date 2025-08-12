Día del Trabajador de la Televisión: historia, origen y por qué se celebra hoy, 12 de agosto

Cada 12 de agosto, Argentina celebra el Día del Trabajador de Televisión, una efeméride que rinde homenaje a quienes hacen posible la transmisión diaria de contenidos televisivos. Este reconocimiento abarca a periodistas, productores, operadores, técnicos, camarógrafos, redactores, guionistas y a todos los profesionales que intervienen detrás de cámaras.

Día del Trabajador de la Televisión en Argentina: por qué se recuerda el 12 de agosto La fecha fue instaurada en 1973, vinculándose con la conmemoración del Día de Santa Clara de Asís, patrona de la televisión y las telecomunicaciones, declarada por el Papa Pío XII.

Santa Clara de Asís También se recuerda el Día de Santa Clara de Asís. En esta jornada se destaca el esfuerzo y la dedicación de quienes trabajan en el ámbito televisivo, acercando entretenimiento e información a los hogares de todo el país, valorando las largas horas y el compromiso que implica esta labor.

¿Cómo fueron las primeras transmisiones televisivas en Argentina? La primera transmisión televisiva oficial se realizó el 17 de octubre de 1951, durante el acto conocido como el Día de la Lealtad, desde la Plaza de Mayo en la entonces Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Poco después, el 4 de noviembre de ese mismo año, comenzaron las emisiones regulares a través de LR3 Radio Belgrano TV, canal que con el tiempo se transformaría en Canal 7, hoy Televisión Pública Argentina.

Fuente: TV.ar.

