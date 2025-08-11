Tragedia

Una explosión de una garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó gravemente herido

El incendio en Maipú ocurrió en horas de la tarde y por la explosión de una garrafa se movilizaron policías y bomberos. El hecho está siendo investigado.

Una explosión de garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó herido

Una explosión de garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó herido

Foto: Cristian Lozano

Un incendio en una vivienda de Maipú, provocado por la explosión de una garrafa, dejó a un hombre de 40 años con quemaduras de segundo grado. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital mientras las autoridades investigan el origen del siniestro.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Muñiz y Sarmiento, cerca de las 15:30 horas. Un llamado a la línea de emergencias alertó sobre el suceso luego de que varios vecinos escucharan un estruendo. Personal policial se desplazó rápidamente y encontró al hombre gravemente herido.

En desarrollo

Temas
