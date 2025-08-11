Una explosión de una garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó gravemente herido
El incendio en Maipú ocurrió en horas de la tarde y por la explosión de una garrafa se movilizaron policías y bomberos. El hecho está siendo investigado.
Foto: Cristian Lozano
Un incendio en una vivienda de Maipú, provocado por la explosión de una garrafa, dejó a un hombre de 40 años con quemaduras de segundo grado. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital mientras las autoridades investigan el origen del siniestro.
El hecho ocurrió en la intersección de calle Muñiz y Sarmiento, cerca de las 15:30 horas. Un llamado a la línea de emergencias alertó sobre el suceso luego de que varios vecinos escucharan un estruendo. Personal policial se desplazó rápidamente y encontró al hombre gravemente herido.