Una mujer resultó herida tras un grave accidente vial en San Rafael

El accidente vial en San Rafael dejó a una mujer con un traumatismo leve en el cráneo. El hecho ocurrió en la intersección de Barcala y Las Heras.

Por Sitio Andino Policiales

Durante la tarde de este lunes, se produjo un accidente vial en el departamento de San Rafael. Una mujer resultó lesionada tras el choque entre dos vehículos. Personal médico asistió al lugar para atender a la víctima, quien fue identificada como M.A.A.

Según informaron desde la Subjefatura de Policía Vial Zona Sur, el siniestro ocurrió cuando una mujer de 34 años, conducía un automóvil Citroën C3 por calle Barcala en dirección Oeste a Este. En ese momento, fue impactada por un furgón Fiat Ducato blanco, conducido por H.G.O., de 39 años, que transitaba por calle Las Heras de Norte a Sur.

Como consecuencia del choque, la conductora del Citroën sufrió un traumatismo leve en el cráneo. El personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) atendió a la mujer en el lugar, sin que fuera necesario su traslado al hospital.

Ambos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia, que arrojaron resultado negativo (0.0 gramos por litro).

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 8va y de la Policía Vial para asegurar la zona y realizar las pericias correspondientes.

