Dos turistas sufrieron un grave accidente vial en San Rafael

Una pareja de turistas sufrió un grave accidente vial en San Rafael, luego de que el auto en el que se trasladaban volcara en Ruta 144, por lo que ambos damnificados sufrieron heridas de consideración y debieron ser trasladados de urgencia al hospital local.

El siniestro ocurrió cerca del mediodía de este lunes en Ruta 144, a la altura del kilómetro 775 , cerca de la localidad Los Positos, en San Rafael.

Las víctimas fueron derivadas al hospital del departamento y se recuperan de las heridas sufridas que, según las primeras informaciones, serían algunas fracturas en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo a las primeras informaciones, los damnificados -oriundos de la Provincia de Buenos Aires y de quienes se reservan sus identidades por pedido de las fuentes- circulaban en un Renault Clio y se dirigían por Ruta 144 de norte a sur. Al parecer, el destino de los turistas era el complejo Las Leñas.

Lo cierto es que por causas que se intentan esclarecer, el conductor del coche perdió el dominio del mismo y terminó volcando sobre la banquina contraria.

En la calzada quedó la marca de la frenada que realizó el vehículo y fuentes policiales destacaron que, afortunadamente, al momento del siniestro no venía ningún auto en sentido contrario, lo que podría haber generado un choque frontal.

En la escena del accidente vial trabajó personal policial de El Sosneado y también distintas ambulancias, entre otros.

Los damnificados fueron asistidos en el lugar y derivados al hospital. El hombre presentaba fracturas -posible lesión de clavícula- y la mujer golpes varios. Sin embargo, ambos estaban en buen estado de salud.

Este fin de semana hubo otro accidente vial similar en San Rafael, donde un auto volcó y su conductor, quien manejaba alcoholizado, se salvó de milagro.