Atención conductores

Tránsito suspendido en Ruta Nacional 7 por un accidente vial entre camiones

Se produjo un accidente en la Curva del Yeso, sobre la Ruta Nacional 7. Un choque y vuelco provocan el corte de tránsito.

Grave accidente vial en alta montaña

Según informaron fuentes oficiales, dos camiones colisionaron en el lugar alrededor de las 11:45, generando la inmediata intervención de personal de emergencias, Bomberos de la Policía de Mendoza y Gendarmería Nacional.

En imágenes compartidas por las autoridades, se puede ver que uno de los rodados quedó volcado sobre la vía. Pasadas las 12, se comunicó que una mujer quedó atrapada en uno de los vehículos. Inmediatamente, los uniformados que se encontraban en el lugar realizaron maniobras de rescate y lograron liberarla. Su estado de salud sería estable.

choque alta montaña 1

El hecho obligó a suspender el tránsito en la zona afectada, mientras los equipos de asistencia trabajan para remover el camión. En estos momentos, se encuentra habilitada media calzada.

Se investiga la mecánica del accidente y se pide precaución en la circulación. Vialidad Nacional coordina tareas de asistencia y desvíos.

