Accidente en solitario

Un conductor alcoholizado volcó en San Rafael y olvidó por dónde manejaba

Un joven alcoholizado protagonizó un vuelco en Ruta 143, San Rafael. Sufrió lesiones leves y fue aprehendido tras el accidente sin terceros involucrados.

Por Sitio Andino Policiales

En San Rafael, un conductor alcoholizado volcó su vehículo esta madrugada en la Ruta 143, cerca de la bodega Haarth. El joven de 21 años sufrió heridas leves y fue atendido en el Hospital Enfermeros Argentinos. Luego, fue detenido y trasladado a la Comisaría 26.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 6:50, en la localidad de Villa Atuel, cuando el ciudadano domiciliado en General Alvear manejaba un auto Corsa, perdió el control y volcó sobre la banquina. El vehículo quedó con las cuatro ruedas hacia arriba.

Según el control de alcoholemia realizado por personal policial, el conductor tenía un dosaje de 1,17 gramos por litro de alcohol en sangre. El vuelco no involucró a terceros.

Por directivas del Juzgado Contravencional, una vez que recibió el alta médica, el joven fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 26. Además, se procedió a la retención de la licencia de conducir y del vehículo.

