Un conductor alcoholizado volcó en San Rafael y olvidó por dónde manejaba

Por Sitio Andino Policiales







En San Rafael, un conductor alcoholizado volcó su vehículo esta madrugada en la Ruta 143, cerca de la bodega Haarth. El joven de 21 años sufrió heridas leves y fue atendido en el Hospital Enfermeros Argentinos. Luego, fue detenido y trasladado a la Comisaría 26.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 6:50, en la localidad de Villa Atuel, cuando el ciudadano domiciliado en General Alvear manejaba un auto Corsa, perdió el control y volcó sobre la banquina. El vehículo quedó con las cuatro ruedas hacia arriba.

Volcó en San Rafael y olvidó en qué dirección manejaba: estaba alcoholizado Según el control de alcoholemia realizado por personal policial, el conductor tenía un dosaje de 1,17 gramos por litro de alcohol en sangre. El vuelco no involucró a terceros.

El conductor sufrió lesiones leves y fue trasladado en ambulancia desde el centro de salud de Villa Atuel hasta el Hospital Enfermeros Argentinos para su atención médica.

Por directivas del Juzgado Contravencional, una vez que recibió el alta médica, el joven fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 26. Además, se procedió a la retención de la licencia de conducir y del vehículo.