Operativo en Catamarca

Dos mujeres transportaban 215 cápsulas con cocaína ingeridas en un micro con destino a Mendoza

Gendarmería detectó 215 cápsulas con cocaína en dos pasajeras bolivianas que viajaban de La Quiaca a Mendoza. El hecho ocurrió en un control en Ruta 38.

Dos mujeres transportaban 215 cápsulas con cocaína ingeridas en un micro con destino a Mendoza

Dos mujeres transportaban 215 cápsulas con cocaína ingeridas en un micro con destino a Mendoza

Por Sitio Andino Policiales

Personal de la Sección Núcleo del Escuadrón 67 Gendarmería Nacional incautó más de 2 kilos de cocaína en un operativo realizado en la Ruta Nacional Nº 38, en Catamarca, cuando revisaban un micro que viajaba desde la localidad jujeña de La Quiaca a la provincia de Mendoza.

Interceptan a dos mujeres con 215 cápsulas de cocaína en Catamarca: viajaban a Mendoza

El procedimiento se realizó en el kilómetro 596, cuando los efectivos inspeccionaron en la localidad El Portezuelo un colectivo de larga distancia que viajaba desde Jujuy. Entre los pasajeros, dos mujeres de nacionalidad boliviana llamaron la atención de los uniformados, pues no contaban con constancias de ingreso legal al país. Tras registrarlas, encontraron, en el interior de medias escondidas junto a sus asientos, 42 cápsulas con una sustancia sospechosa.

Lee además
Chocó borracho en Guaymallén con otro auto y quedó detenido
Alcohol al volante

Chocó borracho en Guaymallén con otro auto y quedó detenido
Un conductor alcoholizado volcó en San Rafael y olvidó por dónde manejaba
Accidente en solitario

Un conductor alcoholizado volcó en San Rafael y olvidó por dónde manejaba
image

A raíz del hallazgo, se realizaron pruebas de campo Narcotest, a cargo de personal de Criminalística y Estudios Forenses que confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso inicial de 528 gramos. En consecuencia, se dio intervención al Juzgado Federal Nº 1 y a la Fiscalía Federal de Catamarca, quienes ordenaron la detención de ambas mujeres y su traslado al Hospital San Juan Bautista, en la capital provincial.

En el hospital, se constató las mujeres ingirieron cocaína

Allí, estudios médicos revelaron la presencia de más cápsulas alojadas en la zona abdominal. En tanto, el magistrado dispuso que ambas permanezcan alojadas en el nosocomio hasta la evacuación total de la sustancia y la finalización de los procedimientos médicos.

Finalmente, el conteo total arrojó la existencia de 215 cápsulas, con un peso de 2 kilos 44 gramos de cocaína. Por último, se ordenó dar conocimiento del hecho a la Oficina Consular del Estado Plurinacional de Bolivia. Fuente: GNA.

Temas
Seguí leyendo

Tránsito suspendido en Ruta Nacional 7 por un accidente vial entre camiones

Choque, amenazas y un detenido: el violento intento de robo a un taxista en Godoy Cruz

Los funcionarios que llegan a Mendoza por la mesa federal de juicio por jurado

Grave denuncia: detienen a docente por presunta distribución de material de abuso sexual infantil

Paró a comprar carne y le robaron la moto: la recuperó cuando la publicaron a la venta

La atropelló una moto cuando cruzaba la calle en Guaymallén y sufrió heridas importantes

Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos

Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación

LO QUE SE LEE AHORA
Tránsito suspendido en Ruta Nacional 7 por un accidente vial entre camiones
Atención conductores

Tránsito suspendido en Ruta Nacional 7 por un accidente vial entre camiones

Las Más Leídas

Grave denuncia: detienen a docente por presunta distribución de material de abuso sexual infantil
Tupungato

Grave denuncia: detienen a docente por presunta distribución de material de abuso sexual infantil

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto

La dirigencia radical volvió a reunirse en el espacio Arizu de Godoy Cruz
Elecciones 2025

El congreso radical ratificó los candidatos que competirán junto al mileísmo en octubre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2388 del domingo 10 de agosto
Juegos de Azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2388 del domingo 10 de agosto

La ciudadanía mendocina irá a las urnas el 26 de octubre
Elecciones 2025

Los nombres para el Congreso de los ocho frentes que competirán en Mendoza

Te Puede Interesar

Los departamentos que definen el rumbo en la provincia de Mendoza. 
MAPA ELECTORAL

Elecciones 2025: los departamentos que definen el rumbo en la provincia de Mendoza

Por Cecilia Zabala
Tránsito suspendido en Ruta Nacional 7 por un accidente vial entre camiones
Atención conductores

Tránsito suspendido en Ruta Nacional 7 por un accidente vial entre camiones

Por Sitio Andino Policiales
El encuentro de juicio por jurado se realizará en el Polo Judicial Penal de Mendoza. 
encuentro nacional

Los funcionarios que llegan a Mendoza por la mesa federal de juicio por jurado

Por Sitio Andino Policiales