Dos mujeres transportaban 215 cápsulas con cocaína ingeridas en un micro con destino a Mendoza

Personal de la Sección Núcleo del Escuadrón 67 Gendarmería Nacional incautó más de 2 kilos de cocaína en un operativo realizado en la Ruta Nacional Nº 38, en Catamarca, cuando revisaban un micro que viajaba desde la localidad jujeña de La Quiaca a la provincia de Mendoza.

Interceptan a dos mujeres con 215 cápsulas de cocaína en Catamarca: viajaban a Mendoza El procedimiento se realizó en el kilómetro 596, cuando los efectivos inspeccionaron en la localidad El Portezuelo un colectivo de larga distancia que viajaba desde Jujuy. Entre los pasajeros, dos mujeres de nacionalidad boliviana llamaron la atención de los uniformados, pues no contaban con constancias de ingreso legal al país. Tras registrarlas, encontraron, en el interior de medias escondidas junto a sus asientos, 42 cápsulas con una sustancia sospechosa.

image X / Gendarmería Nacional A raíz del hallazgo, se realizaron pruebas de campo Narcotest, a cargo de personal de Criminalística y Estudios Forenses que confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso inicial de 528 gramos. En consecuencia, se dio intervención al Juzgado Federal Nº 1 y a la Fiscalía Federal de Catamarca, quienes ordenaron la detención de ambas mujeres y su traslado al Hospital San Juan Bautista, en la capital provincial.

En el hospital, se constató las mujeres ingirieron cocaína Allí, estudios médicos revelaron la presencia de más cápsulas alojadas en la zona abdominal. En tanto, el magistrado dispuso que ambas permanezcan alojadas en el nosocomio hasta la evacuación total de la sustancia y la finalización de los procedimientos médicos.

Finalmente, el conteo total arrojó la existencia de 215 cápsulas, con un peso de 2 kilos 44 gramos de cocaína. Por último, se ordenó dar conocimiento del hecho a la Oficina Consular del Estado Plurinacional de Bolivia. Fuente: GNA.