La docente acusada de distribuir material de abuso sexual infantil fue apartada de su cargo Foto: Cristian Lozano

Según informó una fuente oficial de la Dirección General de Escuelas a Noticiero Andino, la mujer tendrá un nuevo destino para desarrollar su profesión, pero no tendrá ningún tipo de contacto con niños, ni adolescentes. La investigación se inició a partir de una alerta internacional, que detectó la carga de archivos con contenido ilícito desde los dispositivos vinculados a la docente.

movil-policial-policia-mendoza-allanamientos-02jpg.webp La docente de Tupungato acusada de distribuir abuso sexual infantil fue apartada de su cargo Hasta el momento, la investigación está en procedimiento, ya que todavía no hay una certeza de culpabilidad. En este sentido, señalaron que “se han realizado todos los procedimientos completos y la docente fue separada de su cargo”.

Cómo avanzó el caso desde la detención de la docente Tras quedar detenida, la Justicia local ordenó un allanamiento en su vivienda, el cual se llevó a cabo al mediodía del jueves. Durante el procedimiento, se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos, los cuales serán sometidos a peritajes especializados.

La mujer quedó imputada por el delito, pero recuperó la libertad tras cumplir con los requisitos judiciales correspondientes, mientras la causa continúa en proceso. La investigación está a cargo del fiscal Pablo Fossaroli, quien confirmó la información ante la consulta de Sitio Andino, aunque se mostró reservado y evitó brindar más detalles por el momento.