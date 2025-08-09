Tupungato

Grave denuncia: detienen a docente por presunta distribución de material de abuso sexual infantil

Una educadora de Tupungato fue detenida por presunta distribución de material de abuso sexual infantil. Conocé todos los detalles del estremecedor caso en esta nota.

Grave denuncia: detienen a docente por presunta distribución de material de abuso sexual infantil

Grave denuncia: detienen a docente por presunta distribución de material de abuso sexual infantil

Por Sitio Andino Policiales

En las últimas horas, una docente de Tupungato fue detenida por la Policía de Mendoza, acusada de distribuir material de abuso sexual infantil. El caso generó sorpresa y preocupación entre los vecinos del departamento. La mujer quedó imputada y se espera que continúe la investigación.

Detienen a una docente de Tupungato por presunta distribución de material de abuso sexual infantil

La investigación se inició a partir de una alerta internacional, que detectó la carga de archivos con contenido ilícito desde dispositivos vinculados a la docente involucrada.

Lee además
El dueño de la moto entró a una carnicería y, al salir, descubrió que ya no estaba
El ladrón fue detenido

Paró a comprar carne y le robaron la moto: la recuperó cuando la publicaron a la venta
Una mujer resultó herida tras un importante accidente vial en Guaymallén
Se salvó de milagro

La atropelló una moto cuando cruzaba la calle en Guaymallén y sufrió heridas importantes

Con esos datos, la Justicia local ordenó un allanamiento en su vivienda, el cual se llevó a cabo al mediodía del jueves. Durante el procedimiento, se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos, los cuales serán sometidos a peritajes especializados.

La mujer quedó imputada por el delito, pero recuperó la libertad tras cumplir con los requisitos judiciales correspondientes, mientras la causa continúa en proceso. La investigación está a cargo del fiscal Pablo Fossaroli, quien confirmó la información ante la consulta de Sitio Andino, aunque se mostró reservado y evitó brindar más detalles por el momento.

Temas
Seguí leyendo

Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos

Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación

Decomisaron más de 400 kilos de carne en mal estado en Las Heras

Importante decisión de la justicia de San Rafael con respecto a Julieta Silva

Incautan 60 celulares en un allanamiento en Las Heras: un detenido

Joven está grave tras un terrible accidente vial en San Carlos

Una mujer se salvó de milagro tras un grave accidente vial en Godoy Cruz

Murió un preso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría

LO QUE SE LEE AHORA
Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos
Siniestro fatal

Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos

Las Más Leídas

Autoridades de la DGE debaten el futuro de la educación Secundaria. 
Reforma educativa

La educación Secundaria que se viene en Mendoza: los puntos clave de la reforma, en debate

Decomisaron más de 400 kilos de carne en mal estado en Las Heras
Plan Integral contra el Abigeato

Decomisaron más de 400 kilos de carne en mal estado en Las Heras

Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación
Preocupante

Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación

El derrumbe de las cadenas de tecnología en Argentina: Garbarino, Compumundo y Start_ no van más
Crisis Económica

El derrumbe de las cadenas de tecnología en Argentina: Garbarino, Compumundo y Start_ no van más

Quiénes serían los integrantes del nuevo cuerpo técnico de Godoy Cruz
Hay humo blanco

Estos son los integrantes del nuevo cuerpo técnico de Godoy Cruz

Te Puede Interesar

La dirigencia radical volvió a reunirse en el espacio Arizu de Godoy Cruz
Elecciones 2025

El congreso radical ratificó los candidatos que competirán junto al mileísmo en octubre

Por Facundo La Rosa
Donde hay luz, hay fruta: el arte de podar para producir mejor
Técnicas agrícolas claves en invierno

Donde hay luz, hay fruta: el arte de podar para producir mejor

Por Celeste Funes
Amelia tenía diez meses de edad cuando murió en un choque
A dos meses y medio del trágico hecho

Emotivo homenaje a la beba que murió en un accidente en Tunuyán en el día que hubiese cumplido un año

Por Sitio Andino Sociedad