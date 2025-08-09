Grave denuncia: detienen a docente por presunta distribución de material de abuso sexual infantil

En las últimas horas, una docente de Tupungato fue detenida por la Policía de Mendoza, acusada de distribuir material de abuso sexual infantil. El caso generó sorpresa y preocupación entre los vecinos del departamento. La mujer quedó imputada y se espera que continúe la investigación.
Detienen a una docente de Tupungato por presunta distribución de material de abuso sexual infantil
La investigación se inició a partir de una alerta internacional, que detectó la carga de archivos con contenido ilícito desde dispositivos vinculados a la docente involucrada.
Con esos datos, la Justicia local ordenó un allanamiento en su vivienda, el cual se llevó a cabo al mediodía del jueves. Durante el procedimiento, se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos, los cuales serán sometidos a peritajes especializados.
La mujer quedó imputada por el delito, pero recuperó la libertad tras cumplir con los requisitos judiciales correspondientes, mientras la causa continúa en proceso. La investigación está a cargo del fiscal Pablo Fossaroli, quien confirmó la información ante la consulta de Sitio Andino, aunque se mostró reservado y evitó brindar más detalles por el momento.