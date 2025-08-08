Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación Foto: Cristian Lozano

El humorista Cacho Garay fue internado de urgencia este viernes en el Hospital Italiano de Mendoza tras sufrir una descompensación por un problema arterial. Fue sometido a una intervención quirúrgica realizada por el equipo médico del hospital y se encuentra en sala común tras la preocupante cirugía.

Cuál es el estado de salud de Cacho Garay Hasta el momento, la familia no brindó detalles precisos sobre su estado de salud, pero confirmaron que Garay se encuentra en sala común tras la cirugía y bajo monitoreo médico.

Cacho Garay, Audiencia, abogados, defensores, defensa El humorista Cacho Garay fue internado de urgencia este viernes en el Hospital Italiano de Mendoza Foto: Cristian Lozano Paralelamente a su situación médica, Cacho Garay enfrenta una causa judicial compleja. Está siendo investigado por presunto abuso sexual y otros delitos relacionados con violencia de género.

Según la denunciante, Verónica Macías, el humorista habría registrado en video las presuntas agresiones. Sin embargo, esos archivos nunca fueron encontrados.

El teléfono del acusado, un Motorola bloqueado con un código alfanumérico, fue peritado sin éxito por los especialistas de Delitos Tecnológicos de Mendoza, la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.