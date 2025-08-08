Decomisaron más de 400 kilos de carne en mal estado en Las Heras

Plan Integral contra el Abigeato

En un operativo en Las Heras, decomisaron 420 kilos de carne en mal estado. Bromatología y Policía Rural destruyeron la mercadería e iniciaron una causa penal.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Policiales

En un operativo contra el comercio ilegal de alimentos, la Policía Rural decomisó 420 kilos de carne en mal estado en Las Heras. También participó personal de Bromatología de la Municipalidad de Las Heras en el marco del Plan Integral contra el Abigeato.

Operativo contra el comercio ilegal de carne

La inspección tuvo lugar en el departamento de Las Heras, donde el personal encontró productos cárnicos almacenados en dos freezers, los cuales se encontraban fuera de la cadena de frío. Además, la carne presentaba falencias de higiene, lo que representa un riesgo para el consumo humano.

La Policía Rural decomisó 420 kilos de carne en mal estado en Las Heras

Luego del hecho, la carne fue trasladada a la Planta de Tratamiento de Residuos de Las Heras, donde el personal especializado procedió a la destrucción y desnaturalización, autorizado por el ayudante fiscal, quien también ordenó la identificación de la responsable del local y el decomiso inmediato de la mercadería.

La causa quedó encuadrada en el artículo 201 del Código Penal, que prevé sanciones para quienes pongan en riesgo la salud pública mediante la elaboración, distribución o venta de alimentos en mal estado.

