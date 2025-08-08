De la Vendimia a la política: quién es la ex reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025

SALTO

La joven busca integrar las listas para estas elecciones 2025. Fue electa representante departamental y fue centro de la polémica. Conocé quién es.

 Por Cecilia Zabala

Son varios los casos en los que reinas de la Vendimia dieron el salto a la política. Y ahora se suma una más. Se trata de Génesis Sandoval, la ex reina de la Tonada. La tunuyanina, que tiempo atrás fue muy crítica con las autoridades de Tunuyán, encabezará una lista de candidatos a concejales en estas elecciones 2025.

Génesis Sandoval, fue electa virreina de la Vendimia 2024, con lo que automáticamente se convirtió en reina de la Tonada. Ahora es la apuesta del PRO para encabezar la lista de concejales en el departamento del Valle de Uco.

El nombre de Génesis aparece primero en la lista que maneja este partido, que terminará definiendo con los otros que conforman el frente “Provincias Unidas en Defensa de Mendoza” al que el PRO firmó anoche su adhesión. Se trata de una escisión de la exLa Unión Mendocina. Lo integran Compromiso Federal, Hacemos, Partido FE, Coalición Cívica, Partido Socialista, Partido Federal, Unión Popular, Radicales por el futuro, Más Luján, Jubilados auténticos, Movimiento de Unidad Popular, Encuentro por General Alvear, Encuentro por Tupungato, Encuentro por San Carlos, Activa Junín, Creo en San Carlos, Primero Guaymallén, Compromiso Universitario, Vientos de Cambio de Maipú, Mates por Godoy Cruz, Partido UNO, Verde Genuino y Mesa gremial Mendoza.

Genesis Sandoval

Quién es Génesis Sandoval: la reina que busca competir en las elecciones 2025

La reina nacional de la Tonada 2024, que ahora encabeza las listas del PRO para concejal, tiene 22 años y fue electa virreina departamental de la vendimia como representante de la Asociación Cultural Sanmartiniana Valle de Uco

Se trata de una joven con mucho trabajo territorial, a través de la asociación Manos Tunuyán, con la cual realizan trabajos comunitarios; y suele denunciar cosas del departamento a través de las redes sociales. Es licenciada en Comunicación Social y profesora de Lengua.

Genesis Sandoval

Denunció censura

Este año, Génesis generó polémica al haber solicitado que la elección de la reina se realice mediante votación popular, sin la intervención de funcionarios, instituciones o reinas anteriores, argumentando que "la elección debe ser del pueblo".

Posteriormente, durante la fiesta de la Tonada, denunció haber sido víctima de un acto de censura y hostigamiento por parte de las autoridades. Lo hizo en una nota de opinión escrita por ella misma y publicada por el medio NDI.

En esa nota titulada "Vendimia de Tunuyán: el eco de un discurso y una voz que no pudieron callar" aseguró que quisieron echarla del predio donde se realizó el festival de la Tonada, a pesar de que tenía comprada la entrada.

"Al reconocerme, funcionarios municipales me interceptaron y me amenazaron con expulsarme del lugar sin motivo alguno. Todos los que me conocen saben que siempre me expreso desde el respeto y la educación, porque fueron los valores que mis padres me enseñaron y son los mismos que me llevaron a ocupar mi lugar como reina. Me sentí herida, acosada injustamente por aquellos que, en teoría, deben cuidar y representar a los ciudadanos tunuyaninos", denunció.

