Javier Milei defendió los vetos: "Quieren destruir la estabilidad que tanto nos costó conseguir"

En cadena nacional, el presidente defendió los vetos a las leyes previsionales y la emergencia en discapacidad. Argumentó que lo hizo en pos de sostener el orden fiscal, monetario y cambiario.

Foto: Prensa Presidencia
El presidente Javier Milei afirmó que su gestión “asumió con un mandato económico claro”, en referencia a “terminar con la inflación”, por lo que “la única manera de lograr ese objetivo es a través del orden fiscal, monetario y cambiario”.

“Nuestro programa empezó a arrojar sus primeros resultados, la inflación se ha desplomado”, dijo Milei al inicio de su discurso.

Milei acusó al Congreso de impulsar leyes “demagógicas”

En este sentido, afirmó que el Congreso dio un “nuevo espectáculo lamentable” porque impulsó un conjunto de leyes destinadas a destruir el superávit fiscal, utilizando “causas nobles como excusa”, y promulgó leyes que llevan a la quiebra nacional.

“No se dejen engañar por los que ya llevaron al país al pozo del que estamos intentando salir”, expresó el mandatario en cadena nacional.

El presidente Javier Milei afirmó que su gestión “asumió con un mandato económico claro”

Con respecto a los proyectos aprobados en Diputados, señaló: "Cuando no hay plata, no se trata más que de un engaño demagógico". “Parece una pretensión noble, pero cuando no hay plata, no es más que un engaño demagógico por parte de la política, que toma a los ciudadanos por idiotas”.

El impacto en los precios tras la suba del dólar y la firma de una instrucción

Sobre la suba del dólar, Milei afirmó que “no va a causar un aumento de todos los precios para siempre”. El mandatario calificó esa idea como “falsa” y advirtió: “Esto es falso”.

En este sentido, Milei anunció que firmará una instrucción para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria: "El lunes firmaré una instrucción al Ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El objetivo es “amurallar el déficit cero y la política monetaria del Gobierno”.

Proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos con déficit fiscal

En el marco de su plan para alcanzar el déficit cero, el Presidente anunció que en los próximos días presentará un proyecto de ley destinado a “penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal”.

Según explicó, la iniciativa establece una regla fiscal estricta que obliga al sector público a obtener equilibrio y superávit financiero. Además, todo nuevo gasto o recorte de ingresos que afecte este resultado deberá implicar un recorte proporcional.

El mandatario agregó: “Cada peso que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido. Tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan”. La propuesta también prevé sanciones penales para los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales.

"Van a tener que sacarme con los pies para adelante"

En este sentido, el presidente afirmó que el país “no va a volver al pasado ni al sendero de la decadencia” y advirtió al Congreso que “si quieren volver atrás, van a tener que sacarme con los pies para adelante”.

“Volver a la Argentina del pasado, del empobrecimiento y de la decadencia. Es decir, tirar a la basura todo el sacrificio de este año y medio que hemos hecho los argentinos, hipotecando el futuro. Un negocio solo para los políticos”, declaró.

El mandatario sostuvo: “Si aumentar el gasto público fuera una solución, seríamos el país más próspero no solo del mundo, sino de la galaxia entera”. Además, señaló que “hay dos caminos posibles: el que ofrecemos nosotros, basado en el crecimiento económico genuino, y el de los políticos, que buscan quebrar la economía”.

Hacia el final de la cadena nacional, el Presidente sostuvo: “He dejado muy en claro la elección a la que hoy nos enfrentamos como país: tenemos que elegir entre la responsabilidad o el realismo mágico; entre hacer lo correcto, aunque implique tener paciencia, o tomar el ‘atajo’ y, de manera inevitable, volver a chocar”.

Elecciones en octubre: "Les pido que estén a la altura"

Con respecto a las próximas elecciones 2025, Javier Milei afirmó: "Hoy les pido a ustedes, miembros del Congreso Nacional, que por una vez estén a la altura de la tarea que les fue encomendada por la voluntad de nuestra gran nación."

Por último, aseguró: "Les aseguro que este Gobierno no va a claudicar en su lucha por eliminar la inflación, mantener el superávit fiscal y terminar con los privilegios de la política."

La cadena nacional de Javier Milei completa

Embed - Cadena Nacional del Presidente Javier Milei | 8 de agosto 2025

