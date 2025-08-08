Joven está grave tras un terrible accidente vial en San Carlos

El Seat Córdoba que manejaba la víctima al momento del accidente vial.

Un joven de 25 años sufrió heridas de suma gravedad y por estas horas lucha por su vida en terapia intensiva, tras protagonizar un grave accidente vial en La Consulta, San Carlos, donde volcó con su auto en la noche de este jueves.

El terrible accidente vial ocurrió en Ruta 92, a la altura de La Consulta, cerca de la medianoche, y la víctima fue identificada como Enzo Salinas (25), un joven domiciliado en ese distrito de San Carlos.

Según fuentes policiales, el damnificado debió ser trasladado de urgencia al hospital Regional Antonio J. Scaravelli de Tunuyán , desde donde informaron que el joven había ingresado con un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, por lo que su estado de salud era muy delicado.

De acuerdo a las primeras pericias, el siniestro ocurrió minutos antes de la medianoche. Salinas manejaba su auto, un Seat Córdoba, dominio ECE250, por Ruta 92 de oeste a este y por razones que se intentan esclarecer perdió el dominio del mismo, volcando.

El coche quedó, completamente volcado, en la banquina de la ruta y la víctima atrapada. Minutos después, personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió a la víctima y tras rescatarla, la trasladó al hospital Scaravelli.

Los médicos dijeron que el joven presentaba heridas de gravedad en varias partes del cuerpo, por lo que el traslado se hizo de forma urgente.

En la escena del accidente vial trabajó personal de Comisaría 41 de San Carlos y Policía Vial del Valle de Uco, entre otros.

Ahora se intenta confirmar la mecánica del accidente vial, a través de los distintos informes elaborados por los peritos.

Un accidente similar ocurrió en la mañana de este viernes en Godoy Cruz, donde una mujer también volcó con su auto, aunque en ese hecho, afortunadamente, la damnificada resultó ilesa.