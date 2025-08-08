internado en terapia intensiva

Joven está grave tras un terrible accidente vial en San Carlos

Un joven de 25 años sufrió heridas de suma gravedad tras un accidente vial en La Consulta, San Carlos, y quedó internado en el hospital Scaravelli.

El Seat Córdoba que manejaba la víctima al momento del accidente vial.&nbsp;

El Seat Córdoba que manejaba la víctima al momento del accidente vial. 

Por Sitio Andino Policiales

Un joven de 25 años sufrió heridas de suma gravedad y por estas horas lucha por su vida en terapia intensiva, tras protagonizar un grave accidente vial en La Consulta, San Carlos, donde volcó con su auto en la noche de este jueves.

El terrible accidente vial ocurrió en Ruta 92, a la altura de La Consulta, cerca de la medianoche, y la víctima fue identificada como Enzo Salinas (25), un joven domiciliado en ese distrito de San Carlos.

Lee además
Así quedó el coche que protagonizó el accidente vial en Godoy Cruz. 
choque y vuelco

Una mujer se salvó de milagro tras un grave accidente vial en Godoy Cruz
Colapso total en el Acceso Sur, en Godoy Cruz, en la mano al norte. 
no hay heridos

Choque en cadena complica el tránsito en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Según fuentes policiales, el damnificado debió ser trasladado de urgencia al hospital Regional Antonio J. Scaravelli de Tunuyán, desde donde informaron que el joven había ingresado con un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, por lo que su estado de salud era muy delicado.

Grave accidente vial en San Carlos: un joven está grave

De acuerdo a las primeras pericias, el siniestro ocurrió minutos antes de la medianoche. Salinas manejaba su auto, un Seat Córdoba, dominio ECE250, por Ruta 92 de oeste a este y por razones que se intentan esclarecer perdió el dominio del mismo, volcando.

Accidente vial en San Carlos
Grave accidente vial en San Carlos.

Grave accidente vial en San Carlos.

El coche quedó, completamente volcado, en la banquina de la ruta y la víctima atrapada. Minutos después, personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió a la víctima y tras rescatarla, la trasladó al hospital Scaravelli.

Los médicos dijeron que el joven presentaba heridas de gravedad en varias partes del cuerpo, por lo que el traslado se hizo de forma urgente.

En la escena del accidente vial trabajó personal de Comisaría 41 de San Carlos y Policía Vial del Valle de Uco, entre otros.

Ahora se intenta confirmar la mecánica del accidente vial, a través de los distintos informes elaborados por los peritos.

Un accidente similar ocurrió en la mañana de este viernes en Godoy Cruz, donde una mujer también volcó con su auto, aunque en ese hecho, afortunadamente, la damnificada resultó ilesa.

Temas
Seguí leyendo

Conductor ebrio causó un grave accidente vial en Guaymallén

Accidente en General Alvear: chocaron dos vehículos con una embarazada y dos niños a bordo

Una ciclista murió atropellada por una camioneta en Luján de Cuyo

Tres personas resultaron heridas en un accidente vial en General Alvear

Dos motociclistas están graves tras un terrible accidente vial en San Rafael

Tránsito colapsado a la altura de la destilería de Luján de Cuyo por un choque frontal

Un accidente vial entre una moto y una camioneta dejó a dos mujeres hospitalizadas

Un accidente vial en Alta Montaña dejó dos heridos tras un impactante vuelco

LO QUE SE LEE AHORA
Así quedó el coche que protagonizó el accidente vial en Godoy Cruz. 
choque y vuelco

Una mujer se salvó de milagro tras un grave accidente vial en Godoy Cruz

Las Más Leídas

Murió un recluso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría
Tenía 22 años

Murió un preso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría

Fernando Roldán contó su historia de vida a Noticiero Andino. video
General Alvear

Historia de vida: Fernando durmió entre nylon, fue amenazado y esclavizado y lo pudo contar

El Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó también la propuesta gráfica
Elecciones 2025

Estos son los frentes políticos que competirán en las elecciones de octubre en Mendoza

Así quedó el coche que protagonizó el accidente vial en Godoy Cruz. 
choque y vuelco

Una mujer se salvó de milagro tras un grave accidente vial en Godoy Cruz

Mondino destrozó a Javier Milei en una entrevista internacional
Videos

Reapareció Diana Mondino con durísimas frases contra Milei por $Libra y sus perros

Te Puede Interesar

Julieta Silva saliendo de la audiencia realizada hoy en San Rafael.
Audiencia

Importante decisión de la justicia de San Rafael con respecto a Julieta Silva

Por Sitio Andino Policiales
Elecciones 2025: el PRO se decidió sobre el final del cierre de alianzas en Mendoza.
fin del misterio

Elecciones 2025: el PRO se decidió sobre el final del cierre de alianzas en Mendoza

Por Cecilia Zabala
La ampliación de las plazas de Residencias Médicas fue publicada en el Boletín Oficial.
Salud

Mendoza amplía los cupos para las Residencias Médicas tras un importante aumento de aspirantes

Por Natalia Mantineo