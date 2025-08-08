choque y vuelco

Una mujer se salvó de milagro tras un grave accidente vial en Godoy Cruz

Una mujer protagonizó un grave accidente vial en el carril Sarmiento de Godoy Cruz. El control de alcoholemia dio negativo.

Así quedó el coche que protagonizó el accidente vial en Godoy Cruz.&nbsp;

Así quedó el coche que protagonizó el accidente vial en Godoy Cruz. 

Por Sitio Andino Policiales

Una mujer resultó ilesa de milagro tras protagonizar un terrible accidente vial, con vuelco incluido, en Godoy Cruz a primera hora de la mañana de este viernes, en tanto que ahora los peritos intentan determinar como fue la mecánica del siniestro.

Todo ocurrió a las 7 de este viernes en el carril Sarmiento y 9 de Julio, cerca del límite entre Godoy Cruz y Maipú, donde volcó un auto que manejaba una mujer, quien viajaba sola al momento del accidente vial.

Lee además
El Seat Córdoba que manejaba la víctima al momento del accidente vial. 
internado en terapia intensiva

Joven está grave tras un terrible accidente vial en San Carlos
Colapso total en el Acceso Sur, en Godoy Cruz, en la mano al norte. 
no hay heridos

Choque en cadena complica el tránsito en el Acceso Sur de Godoy Cruz
Choque y vuelco godoy cruz

El siniestro generó un importante despliegue policial para asistir a la damnificada, quien afortunadamente pudo salir del coche por sus propios medios y sólo sufrió golpes leves. El control de alcoholemia a la conductora arrojó resultado negativo, confirmaron desde Tránsito Municipal.

Grave accidente vial en Godoy Cruz: el control de alcoholemia dio negativo

Según fuentes policiales, la damnificada manejaba una VW Trucker blanca por el carril Sarmiento hacia el oeste y, de acuerdo a las primeras hipótesis, habría mordido banquina, provocando que perdiera el domino del coche, para luego volcar.

El rodado quedó completamente dado vuelta y en medio de la calzada. La damnificada, afortunadamente, sólo sufrió golpes leves y pudo salir por sus propios medios. Luego fue sometida a un control de alcoholemia y el resultado fue negativo.

Choque accidente vial Godoy Cruz

En la escena trabajó personal de Tránsito Municipal y Policía Científica, además de policías de la jurisdicción.

Por dichas pericias, el tránsito estuvo cortado durante horas en el carril Sarmiento, hasta que los sabuesos realizaron las tareas necesarias.

La investigación del siniestro quedó en manos de la Oficina Fiscal 3 de Godoy Cruz.

Temas
Seguí leyendo

Conductor ebrio causó un grave accidente vial en Guaymallén

Accidente en General Alvear: chocaron dos vehículos con una embarazada y dos niños a bordo

Una ciclista murió atropellada por una camioneta en Luján de Cuyo

Tres personas resultaron heridas en un accidente vial en General Alvear

Dos motociclistas están graves tras un terrible accidente vial en San Rafael

Tránsito colapsado a la altura de la destilería de Luján de Cuyo por un choque frontal

Un accidente vial entre una moto y una camioneta dejó a dos mujeres hospitalizadas

Un accidente vial en Alta Montaña dejó dos heridos tras un impactante vuelco

LO QUE SE LEE AHORA
El Seat Córdoba que manejaba la víctima al momento del accidente vial. 
internado en terapia intensiva

Joven está grave tras un terrible accidente vial en San Carlos

Las Más Leídas

Murió un recluso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría
Tenía 22 años

Murió un preso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría

Fernando Roldán contó su historia de vida a Noticiero Andino. video
General Alvear

Historia de vida: Fernando durmió entre nylon, fue amenazado y esclavizado y lo pudo contar

El Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó también la propuesta gráfica
Elecciones 2025

Estos son los frentes políticos que competirán en las elecciones de octubre en Mendoza

Así quedó el coche que protagonizó el accidente vial en Godoy Cruz. 
choque y vuelco

Una mujer se salvó de milagro tras un grave accidente vial en Godoy Cruz

Mondino destrozó a Javier Milei en una entrevista internacional
Videos

Reapareció Diana Mondino con durísimas frases contra Milei por $Libra y sus perros

Te Puede Interesar

Julieta Silva saliendo de la audiencia realizada hoy en San Rafael.
Audiencia

Importante decisión de la justicia de San Rafael con respecto a Julieta Silva

Por Sitio Andino Policiales
Elecciones 2025: el PRO se decidió sobre el final del cierre de alianzas en Mendoza.
fin del misterio

Elecciones 2025: el PRO se decidió sobre el final del cierre de alianzas en Mendoza

Por Cecilia Zabala
La ampliación de las plazas de Residencias Médicas fue publicada en el Boletín Oficial.
Salud

Mendoza amplía los cupos para las Residencias Médicas tras un importante aumento de aspirantes

Por Natalia Mantineo