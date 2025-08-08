Una mujer se salvó de milagro tras un grave accidente vial en Godoy Cruz

Así quedó el coche que protagonizó el accidente vial en Godoy Cruz.

Una mujer resultó ilesa de milagro tras protagonizar un terrible accidente vial , con vuelco incluido, en Godoy Cruz a primera hora de la mañana de este viernes, en tanto que ahora los peritos intentan determinar como fue la mecánica del siniestro.

Todo ocurrió a las 7 de este viernes en el carril Sarmiento y 9 de Julio, cerca del límite entre Godoy Cruz y Maipú, donde volcó un auto que manejaba una mujer, quien viajaba sola al momento del accidente vial.

El siniestro generó un importante despliegue policial para asistir a la damnificada, quie n afortunadamente pudo salir del coche por sus propios medios y sólo sufrió golpes leves . El control de alcoholemia a la conductora arrojó resultado negativo, confirmaron desde Tránsito Municipal.

Según fuentes policiales, la damnificada manejaba una VW Trucker blanca por el carril Sarmiento hacia el oeste y, de acuerdo a las primeras hipótesis, habría mordido banquina, provocando que perdiera el domino del coche, para luego volcar.

El rodado quedó completamente dado vuelta y en medio de la calzada. La damnificada, afortunadamente, sólo sufrió golpes leves y pudo salir por sus propios medios. Luego fue sometida a un control de alcoholemia y el resultado fue negativo.

En la escena trabajó personal de Tránsito Municipal y Policía Científica, además de policías de la jurisdicción.

Por dichas pericias, el tránsito estuvo cortado durante horas en el carril Sarmiento, hasta que los sabuesos realizaron las tareas necesarias.

La investigación del siniestro quedó en manos de la Oficina Fiscal 3 de Godoy Cruz.