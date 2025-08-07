piden ayuda

Un incendio destruyó una casa en Guaymallén y una familia perdió todo

Un incendio causó pérdidas totales en una casa de Guaymallén. Las víctimas piden ayuda y pusieron a disposición un celular para colaborar.

El incendio causó pérdidas totales. No hubo heridos.&nbsp;

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Policiales

Un incendio destruyó por completo la casa de una familia de Guaymallén, por lo que los damnificados perdieron también todas sus pertenencias, en tanto que ahora sus amigos y familiares piden ayuda para que las víctimas puedan recuperar algunos de los bienes.

El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves en una vivienda del barrio Grilli Sur, en Guaymallén.

El fuego afectó a un terreno, en el que hay tres casas particulares. Sólo una de ellas fue alcanzada por el incendio, aunque lamentablemente las pérdidas fueron totales.

La única moradora de la vivienda, una mujer de 55 años, logró salir a tiempo y no sufrió heridas.

Un incendio destruyó una casa en Guaymallén y una familia perdió todo

De acuerdo a la información policial, el incendio se originó en la manzana B del barrio Grilli Sur, en Guaymallén.

Incendio mueblería.jpeg
El incendio causó susto en los vecinos del barrio Grilli Sur de Guaymallén. (Foto ilustrativa)

El fuego afectó a la casa 7 causando una destrucción total, según establecieron los bomberos que trabajaron allí.

Fueron los efectivos del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guaymallén y del Cuartel Central, con el apoyo hídrico de la Municipalidad de Guaymallén, quienes trabajaron durante horas para sofocar las llamas. Ahora los peritos intentan determinar qué fue lo que originó el incendio.

Allegados a las víctimas indicaron que la familia afectada vivía de comercializar tortas y que en el incendio se perdieron todos los materiales de trabajo.

Ante esto, pusieron a disposición el celular 2613845701 para quien quiera colaborar con los damnificados, aportando dinero o bien mercadería para las víctimas.

El lunes pasado, en un hecho similar ocurrido en Godoy Cruz, un hombre murió al incendiarse su casa.

