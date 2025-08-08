Incautan 60 celulares en un allanamiento en Las Heras: un detenido

La Policía de Mendoza llevó adelante un exitoso procedimiento en Las Heras que permitió la recuperación de un teléfono robado y el secuestro de al menos 60 celulares de dudosa procedencia. El operativo fue ejecutado por efectivos de la División Robos y Hurtos de la Dirección General de Investigaciones, en el marco de la pesquisa por un violento robo ocurrido en Godoy Cruz.

Como consecuencia de la medida, los efectivos detuvieron a un hombre que quedó a disposición de la justicia, donde será investigado por los robos mencionados y la posible comisión de otros delitos.

La medida, autorizada por la Justicia, se concretó en una vivienda de El Algarrobal, en Las Heras. Allí, los uniformados detuvieron a un hombre e incautaron más de 60 teléfonos celulares, 45 equipos incompletos y una gran cantidad de repuestos electrónicos. La Fiscalía de Instrucción 23 intervino en el procedimiento.

El caso que originó la investigación se remonta al 2 de agosto , cuando dos sujetos, uno de ellos armado, irrumpieron en un comercio de calle Santiago del Estero, en Godoy Cruz. Los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, bebidas alcohólicas, efectos personales y un teléfono celular perteneciente a la empleada del local.

Los celulares incautados en el allanamiento realizado por la policía en Las Heras.

Durante las primeras diligencias, los investigadores obtuvieron documentación clave que permitió identificar a uno de los sospechosos. Con esa información, se solicitó una orden de allanamiento para su domicilio en Las Heras, donde se encontró el celular robado junto a un importante lote de equipos de dudosa procedencia.

El detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal interviniente, mientras se investiga el origen de todos los elementos secuestrados. Fuentes policiales indicaron que no se descarta que los dispositivos incautados estén vinculados a otros ilícitos cometidos en la provincia.

En las próximas horas se definirá la situación procesal del acusado.