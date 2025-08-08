La Policía de Mendoza llevó adelante un exitoso procedimiento enLas Heras que permitió la recuperación de un teléfono robado y el secuestro de al menos 60 celulares de dudosa procedencia. El operativo fue ejecutado por efectivos de la División Robos y Hurtos de la Dirección General de Investigaciones, en el marco de la pesquisa por un violento robo ocurrido en Godoy Cruz.
Como consecuencia de la medida, los efectivos detuvieron a un hombre que quedó a disposición de la justicia, donde será investigado por los robos mencionados y la posible comisión de otros delitos.
Incautan 60 celulares en un allanamiento en Las Heras: un detenido
La medida, autorizada por la Justicia, se concretó en una vivienda de El Algarrobal, en Las Heras. Allí, los uniformados detuvieron a un hombre e incautaron más de 60 teléfonos celulares, 45 equipos incompletos y una gran cantidad de repuestos electrónicos. La Fiscalía de Instrucción 23 intervino en el procedimiento.
secuestro celulares
Los celulares incautados en el allanamiento realizado por la policía en Las Heras.
El caso que originó la investigación se remonta al 2 de agosto, cuando dos sujetos, uno de ellos armado, irrumpieron en un comercio de calle Santiago del Estero, en Godoy Cruz. Los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, bebidas alcohólicas, efectos personales y un teléfono celular perteneciente a la empleada del local.
Durante las primeras diligencias, los investigadores obtuvieron documentación clave que permitió identificar a uno de los sospechosos. Con esa información, se solicitó una orden de allanamiento para su domicilio en Las Heras, donde se encontró el celular robado junto a un importante lote de equipos de dudosa procedencia.
El detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal interviniente, mientras se investiga el origen de todos los elementos secuestrados. Fuentes policiales indicaron que no se descarta que los dispositivos incautados estén vinculados a otros ilícitos cometidos en la provincia.
En las próximas horas se definirá la situación procesal del acusado.