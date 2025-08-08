"Hasta aquí llegamos": la falta de nieve obliga a Los Puquios a anticipar el cierre de la temporada

La falta de nieve obliga a Los Puquios a cerrar su temporada de manera anticipada.

La falta de nieve en Mendoza, como en otros lugares del país anticipa los cierres de temporada de los principales centros de esquí. Uno de los que ya anunció la bajada de persianas es el Parque de Nieve Los Puquios que se despide el domingo 17 de agosto.

El cierre anticipado de la temporada, en contraste con el prolongado invierno del año pasado que se extendió hasta octubre, refleja un panorama complicado para los centros de esquí tanto de Mendoza como del sur del país.

A pesar de la falta de nevadas significativas, el Parque logró sostener sus operaciones gracias a la generación de nieve artificial . Sin embargo, la producción de nieve fue suficiente solo para el uso de trineos, lo que limitó la oferta y evidenció la dificultad de replicar las condiciones óptimas para el esquí y el snowboard.

La última gran nevada se registró el 28 de junio , pero el viento y el sol se encargaron de disiparla rápidamente, una situación que se repitió a principios de agosto.

Este año, la única actividad que estuvo habilitada en Los Puquios fue la de trineos.

Falta de nieve en Mendoza

A través de un comunicado, desde Los Puquios resaltaron el rol crucial de la nieve técnica como "motor de la economía regional" y el esfuerzo por adaptarse a las circunstancias.

"Dimos un paso importante al generar nieve técnica, pero también aprendimos a respetar los ritmos naturales. Ella nos marcó cuándo y cómo avanzar", señalan en el documento, subrayando una nueva filosofía de convivencia con la naturaleza.

los puquios 3 La generación de nieve artificial permitió salvar parte de la temporada 2025.

El cierre de Los Puquios se suma a una temporada difícil para la industria del esquí en Argentina, que se vio afectada por la falta de nieve.

Este contexto resalta la importancia de la inversión en tecnología para la producción de nieve, así como en la colaboración entre el sector público y privado para asegurar la sostenibilidad de la actividad.

Aun con las dificultades, el comunicado cierra con un mensaje de orgullo y optimismo, destacando que "con más apoyo e inversión, el turismo de alta montaña puede y debe de seguir creciendo".

"La experiencia de esta temporada atípica, que obligó a repensar el modelo de negocio y a depender de la tecnología, podría marcar el inicio de un nuevo capítulo para los centros de esquí de la región", expresaron.